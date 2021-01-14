Дмитрий Гудков: Навальный превращается в российского Нельсона Манделу 1 14.01.2021, 14:17

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Алексей Навальный

Фото: instagram.com/navalny

Кремль в любом случае оказывается в ситуации цугцванга.

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что 17 января вернется в Россию. Сейчас он находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. Там в организме политика нашли следы "Новичка", лаборатории Франции, Швеции и Организация по запрещению химического оружия подтвердили наличие яда в анализах Навального.

В России политику грозит заключение под стражу. По ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний в конце января ему могут заменить условный срок на реальный по делу "Ив Роше": в 2014 году Навальный получил по нему 3,5 года условно. Суд в Москве рассмотрит этот вопрос 29 января. Кроме того, в конце декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о хищении 356 млн рублей пожертвований, которые предназначались нескольким организациям, связанным с политиком.

Арестуют ли Навального сразу в аэропорту и могут ли его отправить под арест? Настоящее Время задало эти вопросы оппозиционному политику Дмитрию Гудкову и координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову.

Дмитрий Гудков считает, что если Навального "посадят или что-то с ним сделают, то он однозначно превращается в российского Нельсона Манделу", который пришел к власти в ЮАР, несмотря на 27 лет тюрьмы.

— Что Навального ждет по возвращении в Москву?

— Я бы не хотел загадывать, но очевидно, это такой смелый и правильный поступок. Я, честно говоря, не ожидал чего-то другого. Мне кажется, власти в любом случае цугцванг, потому что если они его посадят или что-нибудь с ним сделают, то тогда Алексей однозначно превращается в российского Нельсона Манделу. Мандела, как вы помните, несмотря на 27 лет тюрьмы, все равно пришел к власти. Это опасно для режима.

С другой стороны, если они ничего не будут делать, то приезд Алексея, конечно же, политизирует общество, тем более что он уже имеет совершенно другой политический вес. Так что впереди выборы в Государственную Думу, и Алексей как гейм-чейнджер, наверняка там всю эту повестку поломает, потому что одно дело, когда он агитировал за "Умное голосование", то можно было под видом системной оппозиции выставить тех же самых единороссов, что они делали на региональных выборах. Например, в Томске партия "Новые люди" проголосовала за спикера-единоросса.

Поэтому, мне кажется, все будет гораздо серьезнее и интереснее. Наверное, он будет бороться за допуск независимой от Кремля оппозиции, в том числе и за допуск себя, потому что мы понимаем, что все эти уголовные дела были выдуманы и сфабрикованы для того, чтобы лишить Алексея возможности участвовать в политике. В любом случае будет интересно.

— Что ждет политика в связи с возбуждением Следственным комитетом дела о мошенничестве и заявлением ФСИН об обращении в суд с просьбой заменить уловный срок на реальный? Какие есть риски, в частности после убийства Бориса Немцова?

— Есть ли риск после убийства Немцова? У оппозиционера есть риск быть убитым, отравленным, не допущенным куда-то до выборов, быть посаженным, выдавленным из страны. Да, такие риски есть, безусловно. В процентном соотношении я бы даже не хотел те или иные риски выделять.

Но Алексей, мне кажется, давно показал, что он готов к любым рискам. Это не значит, что он хочет в тюрьму. Нет, никакой нормальный человек никогда не захочет в тюрьму. Но он взял на себя эти риски, поэтому то, что силовые структуры соревнуются друг с другом в фабрикации разных уголовных дел против оппозиционеров, на самом деле не имеет никакого значения в преддверии приезда Алексея, потому что окончательное решение принимает не ФСБ, не Следственный комитет, не Минюст, не тем более МВД. Решение по Навальному принимает один человек – Владимир Путин. И есть ли повод для таких уголовных дел, нет ли повода – там все по Вышинскому: "Был бы человек, а статья найдется". Поэтому они, наверное, будут руководствоваться принципом политической целесообразности.

— Почему власти не хотят, чтобы Навальный возвращался в страну, почему им это невыгодно?

— Потому что политическим властям очень выгодно, чтобы никто не мешал им воровать, врать и вечно удерживать власть в нашей стране. Вот и все. Естественно, Алексей – один из самых популярных сейчас оппозиционеров, которые этому мешают. Более того, в отличие от системной оппозиции, он все время контратакует или атакует. То есть он не живет повесткой власти, а он создает новую повестку, которая разрушает какие-то планы Путина и его окружения. Так что, естественно, он для них сейчас угроза, с учетом своей известности и организационной структуры, которую он создал.

— В сетях много версий, что могут придумать силовики или власти, чтобы Навальный не пересек границу с Россией. Что об этом думаете?

— Есть три версии, которые обсуждаются. Первая – Навального посадят, убьют, отравят. Это самый худший сценарий. Сценарий номер два – ему попытаются помешать въехать в страну: паспорт порвут, рейс самолета отменят, еще что-нибудь произойдет, как вы сказали, объявят режим локдауна в связи с коронавирусом. Третий вариант – просто ничего не будут делать и наблюдать. Все может быть.

— Как Навального будут встречать в воскресенье? Почему его команда не организовывала протест в его поддержку?

— Почему команда Навального не организовывала протест, мне сказать сложно. Сейчас протест в поддержку, мне кажется, как-то странно звучит. Будут ли встречать? Наверное, как-то будут встречать. Просто пока, насколько я понимаю, непонятно, где и как встречать. Встречать в аэропорту – не самая лучшая идея. Наверное, после того как прилетит, он пройдет границу, сядет в машину, может быть, тогда он как-то объявит, куда он поедет. Хотя только что участвовал в одном обсуждении в СМИ, и Алексей говорит, что он не хочет из этого делать какое-то пафосное событие – он хочет просто прилететь, взять машину, доехать до дома, а завтра просто выйти на работу.

Олег Степанов не исключает, что политика могут просто не пустить на борт в Берлине сотрудники российской авиакомпании. Также, по его словам, российские власти могут "попробовать развернуть самолет или посадить его в какой-то другой точке". Но если много людей придут его встретить – это будет "своеобразной гарантией безопасности".

— Ваше мнение, мнение сторонников Алексея и его коллег: как думаете, что Навального ждет по возвращении в Россию? Что будет в воскресенье?

— Мы ожидаем, конечно, что будет какое-то противодействие. Разумеется, они продолжат сыпать угрозами, рассказывать про уголовные дела и про готовность посадить Алексея или что-то еще. Мы видим, что чем лучше становилось состояние Алексея, чем быстрее он планировал вернуться, тем больше активных действий они принимали на этом фронте.

Что они сделают непосредственно сейчас? Попробуют развернуть самолет, попробуют посадить его в какой-то другой точке. Могут попробовать не пустить на борт. Могут придумать еще что-то – остается только гадать. Мы отлично понимаем, что они готовы пойти на все после этой истории с химическим оружием с попыткой отравить человека. Но здесь сложно что-то загадывать.

Так или иначе, что будет с Алексеем, зависит от реакции общества. Он возвращается, и мы видим, что у людей это вызывает небольшое оживление, я бы даже сказал, воодушевление. Я думаю, что если люди будут много об этом говорить, много об этом писать, придут встретить, то это будет своеобразной гарантией безопасности.

— Я обратила внимание, что в фейсбуке от группы сторонников Алексея Навального уже есть событие, есть встреча. Сейчас 1200 человек, кажется, заинтересовались событием, около 500 человек отметились, что они пойдут. Расскажите про эту инициативу. Действительно ли это официальная позиция команды Навального, штабов Навального, насколько это реалистично, что его сторонникам удастся его встретить в аэропорту Внуково?

— Это мероприятие на фейсбуке создано с официального аккаунта команды Навального. Мы, в общем-то, и не скрываем, что мы пойдем встречать Алексея. Ну посадят самолет в другом месте или попытаются сделать что-то еще – мы не можем это точно прогнозировать. Но мы надеемся, что все пройдет хорошо и самолет сядет по расписанию, Алексей выйдет, мы его встретим. Что я вам еще могу сказать? Чем больше народу будет интересоваться, чем больше народу придет, тем больше вероятность, что все пройдет хорошо.

— Сторонникам и коллегам Алексея, вам в частности, не тревожно ли от заявления от 29 декабря Следственного комитета о возбуждении уголовного дела о мошенничестве или от новости про обращение ФСИН в суд с требованием условный срок заменить на реальный? Возвращение в Россию может стоить Алексею его физической свободы?

— Да, это хороший вопрос. Действительно, мы видим, что Алексей Навальный очень сильно раздражает тем, что он не умер. Он сильно раздражает власть, он сильно раздражает Путина. И сейчас происходит своеобразное соревнование между разными ведомствами: кто еще что придумает. Вот ФСИН придумал попробовать поменять закончившийся испытательный срок на реальный, какие-то новые уголовные дела. Я думаю, что им достаточно сложно придумать что-то принципиально новое.

Конечно, всегда тревожно за Алексея, но он храбрый человек, он человек, который лучше, наверное, многих понимает, какие опасности ему могут грозить. И это его сознательный выбор, мы его, разумеется, в этом поддерживаем и планируем пойти встречать. И приглашаем всех, кто также готов это сделать.

— Олег, как наладился рабочий процесс членов команды Навального, штабов, ФБК? Может быть, он модернизировался в этот период, пока Алексей был в Германии?

— На самом деле график работы, ритм работы, рабочий процесс штабов Навального, ФБК так или иначе уже отлажены на случай какого-то длительного отсутствия Алексея. Потому что со времен президентской кампании 2017–2018 годов Алексей постоянно отсутствовал, был не на связи. Его сажали на много месяцев в спецприемник, он отсутствовал, потому что лечился, когда в него плеснули зеленкой с какой-то жидкостью и у него сильно пострадал глаз, он мог лишиться зрения.

Это все совершенно нерадостные события, но бизнес-процессы, какие-то рабочие процессы выстроились. Когда Алексей по той или иной причине отсутствует, каждый из нас работает за себя и за того парня.

В конце декабря ФСИН потребовала, чтобы Алексей Навальный срочно явился в ведомство для регистрации, но тогда политик в Россию не приехал. Ведомство считает, что Навальный уже здоров и уклоняется от явки. Требования ФСИН поступили в суд после расследования журналистов The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, в котором говорится о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика. Российские власти все обвинения отрицают.

21 декабря Навальный выпустил вторую часть расследования о предполагаемых сотрудниках ФСБ, которые следовали за ним и могли быть причастны к его отравлению. Политик под видом помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева позвонил Константину Кудрявцеву, одному из предполагаемых сотрудников ФСБ из группы, которая курировала его отравление. По заявлению Навального, Кудрявцев в разговоре с ним фактически подтвердил, что политика собирались убить при помощи яда класса "Новичок".

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