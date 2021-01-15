«С этим человеком вы собираетесь проводить чемпионат мира?» 6 15.01.2021, 11:25

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Саша Филипенко

Белорусский писатель раскритиковал главу IIHF за встречу с Лукашенко.

В начале января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала открытое письмо Саши Филипенко к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю. Белорусский писатель просил главу IIHF обратить внимание на многомесячные протесты и нарушения прав человека в Белоруссии и, в связи с этим, отказаться от проведения матчей Чемпионата мира 2021 года в Минске. От совместного проведения турнира с Беларусью отказалась Латвия, соревнования собираются бойкотировать некоторые сборные, но несмотря на это решения о переносе турнира пока нет. В пятницу немецкое издание опубликовало второе обращение Филипенко к Фазелю. «Сноб» с разрешения автора публикует русскую версию

- Уважаемый Рене Фазель,

К сожалению, на мое первое письмо, которое опубликовал FAZ, а после перепечатала самая крупная газета Швеции, вы не ответили. Это понятно — в эти дни у вас был очень плотный график(!), вы не только обнимались с диктатором, но даже превзошли ожидания всех беларусов сфотографировавшись с Дмитрием Басковым — человеком причастным к убийству художника Романа Бондаренко. Вы сфотографировались не с заказчиком, но с человеком, который одним осенним вечером, предварительно договорившись с друзьями (есть аудиозапись разговоров), имея такое намерение, поехал в минский двор «жестить» и избивать людей, в этом заключался его первоначальный план, результатом которого стала смерть тридцатилетнего художника. С этим человеком вы собираетесь проводить Чемпионат мира — это отнимает много времени, я понимаю, но не понимаю только одного: он вас запугал, финансово заинтересовал или просто вам симпатичен?

Я понимаю, что в таком плотном графике у вас не было времени навестить мать убитого Романа Бондаренко и спросить у нее — мечтает ли она о Чемпионате мира по хоккею, который организуют натурально убийцы ее сына? Впрочем, вряд ли эта женщина заслуживает вашего высокого внимания, ведь белорусское государство, которое (по вашим словам), готово к диалогу, не признало мать Романа Бондаренко пострадавшей по делу об убийстве собственного сына. С другой стороны, можно ли ожидать другого? С сентября месяца, при десяти убитых, при 450 задокументированных ООН случаях пыток, в Беларуси заведено НОЛЬ уголовных дел о причинении вреда протестующим. Я это понимаю, но не понимаю, как вам удается на каждой пресс-конференции делать вид, что вы не замечаете этой катастрофы?

Объятия диктатора крепкие, сложно вырваться из них хотя бы на полчаса, поэтому вряд ли у вас нашлось время, чтобы навестить гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая получила два с половиной года тюрьмы за то, что участвовала в МИРНОМ женском марше и во время грубого задержания пыталась снять маску с мужчины БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ, который тащил ее в автозак. Вы знаете, что тысячи людей, которые прошли через белорусские тюрьмы за последние месяцы были задержаны силовиками без опознавательных знаков? Во время вашего Чемпионата мира вы нанесете на их шевроны логотипы турнира? Я предлагаю сложенную из клюшек свастику.

Я понимаю, что в Минске у вас был очень плотный график, но быть может вы успели заехать к политзаключенным? Их 170 (!), всех, конечно, не навестить, но быть может вы смогли навестить хотя бы одного? Я понимаю, что у вас красивый костюм, а в белорусской тюрьме ковид, нет отопления и горячей воды, чтобы помыть руки, но быть может ваш готовый к диалогу давний друг показал вам хотя бы фото оттуда?

Я понимаю, что в Минске, где вот уже более четырех месяцев разворачивается гражданский конфликт, вы занимались важным делом, организуя турнир, который будет легитимизировать власть диктатора, но быть может вместе с этим у вас нашлось время посетить двор, где в то время, когда вы фотографировались с человеком, причастным к убийству Романа Бондаренко, людей задерживали за то, что они пьют чай?

Я понимаю, что у вас очень много дел, но быть может сегодня утром, ностальгируя по Минску, вы решили прочитать новости Беларуси и узнали, что в лесу под Витебском арестовали шесть женщин за то, что они группой ходили со скандинавскими палками? Вы умилились? Вы уже соскучились по Беларуси?

Уважаемый господин Рене Фазель, прекрасно понимаю, что и на это письмо вы вряд ли ответите, поэтому просто хочу сказать вам, что в следующий раз, когда вы поедете обниматься с диктатором, можете остановиться у меня дома — я, как и многие другие беларусы, не могу вернуться в родную страну и насладиться вашим чемпионатом, а моя квартира все равно свободна.

«В Беларуси спорт и политика связаны как нигде»

В беседе со «Снобом» Саша Филипенко добавил, что проведение чемпионата в Минске, по его мнению, станет легитимизацией действущей белорусской власти:

«Лукашенко всю жизнь связывает себя с хоккеем. Проведя чемпионат в Минске, он покажет, что ситуация в стране якобы нормализовалась. В Беларуси спорт и политика связаны как нигде. Поэтому нужно дать очень ясный сигнал о том, что невозможно проводить чемпионат в стране, где происходят такие ужасные вещи, которые Европа в последний раз переживала разве что в семидесятые годы прошлого века. Чемпионат в Минске станет ударом даже не по Беларуси, а прежде всего по самой Международной федерации хоккея, которая проводит этот турнир. Я общаюсь сейчас со шведскими коллегами и думаю, что шведы и другие скандинавские страны не полетят в Минск. По моим ощущениям, они будут бойкотировать [соревнования]».

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