Посольство США выступило с жестким заявлением в адрес белорусских властей 20 15.01.2021, 13:39

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Белорусский народ заслуживает лучшего будущего.

Посольство США обеспокоено продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, «которые просто делают свою работу», беспристрастно рассказывая согражданам о происходящем, говорится в заявлении дипмиссии.

— Арест Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях. Сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества, — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты снова призывают власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. «Белорусский народ заслуживает лучшего будущего», — отмечается в заявлении.

Напомним, 13 января стало известно, что задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Задержана также его девушка Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.

14 января в офисе информационного агентства БелаПАН прошел в обыск в связи с задержанием журналиста и медиаконсультанта Андрея Александрова, который сотрудничает с агентством.

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