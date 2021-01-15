Вдова Александра Тарайковского: Высказывания Карпенкова просто не укладываются в голове

Вдова Александра Тарайковского: Высказывания Карпенкова просто не укладываются в голове13
- 15.01.2021, 14:57
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Убийцы белорусов должны быть наказаны.
Вдова убитого Героя Беларуси Александра Тарайковского прокомментировала телеграм-каналу «Белсат» слова психопата Карпенкова о ее муже:
«Пьяница и дебил? У меня просто нет слов. Как так можно? Они убили мирного гражданина, а теперь еще и оскорбляют его. Они же так и не завели уголовного дела. Мало того, выставили раньше [Тарайковского] террористом».
Это просто ужас, я не знаю, что сказать, не знаю, как можно прокомментировать такие слова. Просто ужасно. Я считаю, что это просто геноцид. У меня нет надежд на какое-то справедливое решение дела сейчас.
А высказывания Карпенкова просто не укладываются в голове. Просто убивают людей. Как дальше жить в этой стране, как здесь воспитывать детей?»