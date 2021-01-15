Медики составили список продуктов, улучшающих настроение и самочувствие в зимний период 1 15.01.2021, 15:00

2,307

Они содержат большое количество антиоксидантов.

Врачи опубликовали список продуктов, способных улучшить настроение в холода. Благодаря своему составу они активизируют выработку необходимых веществ и помогают минимизировать последствия зимнего сезона, пишет lenta.ua.

Фрукты и овощи содержат большое количество антиоксидантов. Чтобы пополнить запас фолиевой кислоты, нехватка которой тормозит синтез серотонина и вызывает депрессию, стоит включить в рацион бобовые, шпинат и апельсины.

Помочь в холода способны и тыквенные семечки, богатые на аминокислоту триптофан – она нужна организму для активной выработки серотонина.

Шоколад с содержанием какао более 75% спровоцирует выброс эндорфина, также продукт богат на витамины группы В, кофеин и магний, которые придадут сил. Избавиться от депрессии помогает шафран, он «работает» так же, как и шоколад и тыквенные семечки.

Ромашковый чай способен наладить циркадный ритм, в результате сон станет крепким, а внимание и мыслительный процесс будут на высоком уровне.

Жирная рыба и морепродукты насытят организм омега-3, обеспечивающим стабильную работу нервной системы. Французская горчица тоже не будет лишней в холода, что в позитивном ключе скажется на настроении.

Медики выделяют и углеводную пищу, а именно, медленные углеводы, которые содержатся в продуктах из цельного зерна, бобах и фруктах. Если грамотно подкорректировать рацион зимой, то депрессия и упадок сил никогда не наступят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».