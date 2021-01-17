Ученые выявили неожиданный фактор, влияющий на течение COVID-19 17.01.2021, 9:53

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Исследование провели в Гонконге.

Ученые из Гонконга выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть COVID-19, а также на силу ответа иммунной системы на инфекцию, сообщает nv.ua.

Таким образом, исследователи показали, что терапия микробиома кишечника потенциально может быть полезна при COVID-19.

Ранее одно исследование показало, что пациенты с COVID-19 имели уникальный микробный состав по сравнению с пациентами с гриппом и здоровыми людьми. Другое небольшое пилотное исследование, в котором изучалась когорта всего из 15 человек, показало, что могут быть признаки того, что изменения микробиома коррелируют с серьезностью COVID-19.

Новое исследование предлагает наиболее подробное на сегодня изучение взаимосвязи между серьезностью COVID-19, микробиомом кишечника и общими воспалительными биомаркерами.

В ходе исследования были изучены образцы крови и стула 100 пациентов с COVID-19, поступивших в больницу, по сравнению с 78 здоровыми контрольными субъектами.

Исследование обнаружило значительные микробные различия между пациентами с COVID-19 и контрольной группой. Виды, включая Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium rectale, которые, как ранее было показано, играют роль в активности иммунной системы, наблюдались в значительно меньших объемах у пациентов с COVID-19.

У пациентов с COVID-19 также наблюдалось необычно большее количество видов других бактерий, включая Ruminococcus gnavus, Ruminococcus torques и Bacteroides dorie .

«Более того, эта нарушенная композиция демонстрировала расслоение по тяжести заболевания, соответствующее повышенным концентрациям воспалительных цитокинов и маркеров крови, таких как креативный белок C, лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза и гамма-глутамилтрансфераза», — сообщают исследователи.

Важно отметить, что эти результаты являются предварительными и не могут дать понимания причинно-следственной связи. Неясно, например, были ли у этих конкретных пациентов с COVID-19 такие микробиомы до вирусной инфекции.

«…Наблюдаемый состав микробиоты кишечника может быть просто реакцией на здоровье пациентов и иммунное состояние, а не непосредственным воздействием на тяжесть заболевания», — отмечается в новом исследовании.

Возможно, наиболее интересной гипотезой, вытекающей из этого предварительного исследования, является предположение, что какая-то персонализированная микробиомная терапия может быть полезным лечением для пациентов после острой фазы COVID-19. Тем не менее, предстоит еще проделать большую работу, прежде чем у этой области исследований появится какое-либо практическое применение.

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