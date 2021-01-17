Юбилейный выпуск «Прессбола»: «Погоня» и «Уходить нужно вовремя»
- 17.01.2021, 17:48
Протестные темы обойти не вышло.
Несмотря на то, что из «Прессбола», которому исполнилось 30 лет, всячески выживают инакомыслящих журналистов, протестные настроения все же прорвались в юбилейный номер – усилиями тех, кто компилировал уже упомянутую обложку, пишет «Трибуна».
Если присмотреться к заголовкам прошлого, можно увидеть много аллюзий на настоящее. Полностью первую страницу свежего номера можно посмотреть здесь, а мы остановимся на самых интересных моментах.
Кажется, фразами с подобранных первых полос можно ответить на вопросы о том, что происходит сегодня в белорусской политике.