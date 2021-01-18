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Глава Евросовета и советник Байдена призвали освободить Навального

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  • 18.01.2021, 11:42
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Глава Евросовета и советник Байдена призвали освободить Навального
Фото: Reuters

Как Запад реагирует на задержание российского оппозиционного политика.

Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же по прилете в Москву был задержан, сообщает "Радио Свобода".

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который лечился в Германии после отравления, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу на реальный – 3,5 года лишения свободы.

Во ФСИН утверждают, что он останется под стражей до суда по мере пресечения, по закону такой суд должен пройти в течение 48 часов. Суд же о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.

Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать. Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.

Освободить Навального призвали и другие европейские политики. Глава МИД Польши написал слова солидарности на русском языке.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального незаконным. "С человеком поступили несправедливо. Было совершено покушение на его жизнь, государство должно было защищать, а не задерживать его", - сказал Шольц.

Немедленно освободить Алексея Навального призвал российские власти госсекретарь США Майк Помпео. "Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", — заявил Помпео.

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан осудил задержание Навального, назвав его оскорблением для граждан России, которые хотят, чтобы их голос был услышан. Он также призвал расследовать отравление оппозиционера.

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