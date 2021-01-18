Глава Евросовета и советник Байдена призвали освободить Навального 3 18.01.2021, 11:42

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Фото: Reuters

Как Запад реагирует на задержание российского оппозиционного политика.

Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же по прилете в Москву был задержан, сообщает "Радио Свобода".

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который лечился в Германии после отравления, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу на реальный – 3,5 года лишения свободы.

Во ФСИН утверждают, что он останется под стражей до суда по мере пресечения, по закону такой суд должен пройти в течение 48 часов. Суд же о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.

Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.

"Они действительно поставили авиационную безопасность огромного, прекрасного города под угрозу. Зачем? Как Путин сказал? «Да кому он нужен?». Я прилетел сюда. Я абсолютно счастлив, что прилетел". Выступление Алексея Навального в Шереметьеве - https://t.co/YegW3PGlMQ pic.twitter.com/HccDvXHNul — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 17, 2021

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать. Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.

Заявление МИД 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против 🇷🇺 в связи с этой акцией» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Освободить Навального призвали и другие европейские политики. Глава МИД Польши написал слова солидарности на русском языке.

Решительно осуждаю задержание @navalny и рассчитываю на его немедленное освобождение. Выражаю свою солидарность со всеми Россиянами, которым близки идеалы арестованного российского оппозиционера. Алексей, держитесь! #Navalny — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) January 17, 2021

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального незаконным. "С человеком поступили несправедливо. Было совершено покушение на его жизнь, государство должно было защищать, а не задерживать его", - сказал Шольц.

Немедленно освободить Алексея Навального призвал российские власти госсекретарь США Майк Помпео. "Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", — заявил Помпео.

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан осудил задержание Навального, назвав его оскорблением для граждан России, которые хотят, чтобы их голос был услышан. Он также призвал расследовать отравление оппозиционера.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021

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