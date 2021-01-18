Мать Романа Бондаренко обратилась к IIHF и Фазелю 7 18.01.2021, 15:48

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Роман Бондаренко

Уголовное дело по факту смерти ее сына до сих пор не возбуждено.

Елена Бондаренко, мать Романа Бондаренко, обратилась к дисциплинарному комитету Международной федерации хоккея. Видеообращение опубликовано «Трибуной».

«Прошло уже 64 дня с момента, как не стало моего единственного сына Бондаренко Романа. 64 дня игнорирования, молчания, слежки, запугивания, слива личной информации и телефонных разговоров средствам массовой информации», – говорит Елена.

Мать Романа напоминает, что уголовное дело по факту смерти до сих пор не возбуждено и она не может ознакомиться с результатами проверки.

«За это время проведены многочисленные опросы свидетелей, похитившие и избившие до смерти моего сына прямо на детской площадке. Я знаю, что есть многочисленные протоколы опроса, видеозаписи и много других доказательств. Но на данный момент я уже не уверена, что подозреваемые в деле моего сына появятся, хотя дело взято под личный контроль Александра Григорьевича Лукашенко», – говорит мать Романа.

Елена говорит, что раньше была уверено, что преступление будет раскрыто по горячим следам.

Она прокомментировала заявление оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею-2021, опубликованное по итогам визита главы IIHF Рене Фазеля в Минск. В нем беларусская сторона выражает готовность организовать встречу с представителями дисциплинарного комитета IIHF, чтобы ознакомить их с результатами проверки.

«Я обращаюсь в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея и лично в Рене Фазелю с просьбой пригласить меня и моего адвоката Оленскую Инессу Витальевну на встречу с генеральным прокурором Республики Беларусь. Единственная цель, которую я преследую как мать, потерявшая единственного сына, – это получить информацию и прежде всего ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, как мне ранее и обещали на встрече в Генеральной прокуратуре 17 ноября 2020 года», – сказала Елена.

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