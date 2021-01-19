«Фазель выглядел жалко»8
- 19.01.2021, 8:36
- 2,409
Депутат Бундестага прокомментировала отмену ЧМ в Минске.
Член комитета по правам человека и гуманитарной помощи Бундестага Маргарете Баузе прокомментировала в «Твиттере» решение ИИХФ не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.
«Давно пора было это сделать. Это случилось благодаря давлению со стороны гражданского общества и спонсоров.
Президент Фазель выглядел жалко», – отметила Бауз.
Ранее в понедельник ИИХФ сообщила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Такое решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» Международной федерации хоккея. ЧМ-2021 должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Сейчас ИИХФ рассматривает три варианта проведения: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия.
Endlich! Das war längst überfällig und ist dem Druck von Zivilgesellschaft und Sponsoren zu verdanken. @IIHFHockey Präsident Fasel hat eine erbärmliche Figur gemacht. https://t.co/EXA4JEvciz— Margarete Bause (@MargareteBause) January 18, 2021