США нанесли очередной удар по Huawei 1 19.01.2021, 12:28

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Китайский гигант подозревается в шпионаже.

Правительство Соединенных Штатов наносит очередной удар по китайскому технологическому гиганту Huawei, который и так находится под. санкциями, сообщает Reuters. Власти США уведомили нескольких поставщиков Huawei о решении отозвать ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании, пишет Guildhall.

В частности, речь идет о компании Intel, которая является крупнейшим производителем процессоров для ПК и чипов: они устанавливаются во многие модели ноутбуков Huawei.

По данным агентства, все выданные до этого Министерством торговли США разрешения на ведение бизнеса с Huawei аннулированы. В предоставлении новых разрешений власти компаниям отказали.

Reuters особо отмечает, что эти действия со стороны администрации президента США Дональда Трампа стали последним шагом в попытке по ослаблению Huawei.

До этого Вашингтон заявлял, что считает китайского гиганта угрозой национальной безопасности, был введен ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei. Китайскую компанию тогда обвиняли в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации о гражданах США.

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