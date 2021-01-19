Журналистка Екатерина Андреева поставила на место «мальчика»-пропагандиста Азаренка 4 19.01.2021, 13:13

3,938

Екатерина Андреева

Политзаключенная передала свой ответ через адвоката.

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева, которая с 15 ноября находится за решеткой, прокомментировала пропагандистский сюжет Григория Азаренка на телеканале СТВ, в котором он обвиняет журналистку в том, что она якобы руководила протестами при помощи стрима, сообщает «Белсат».

Адвокат Екатерины Сергей Зикрацкий намерен на этой неделе подавать жалобы на Азаренка в МВД, прокуратуру, Следственный комитет и Министерство информации. По его мнению, в программе СТВ явно нарушается презумпция невиновности Екатерины. Также может идти речь о нарушении тайны следствия, так как в своем сюжете Азаренок в том числе использовал фрагменты частной переписки мужа Екатерины Игоря Ильяша.

Через своего адвоката Екатерина также просила передать свой личный ответ Григорию Азаренко:

«Жаль бедного мальчика, который сделал неправильный выбор. Я могу ему только посочувствовать. Потому что я раньше или позже все равно выйду из тюрьмы, а он останется с этим бременем на всю жизнь. Мои соболезнования Грише Азаренко».

13 января на телеканале СТВ вышла программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики», в которой он обвинил Екатерину Андрееву в том, что она через стрим якобы руководила протестами в Минске 15 ноября 2020 года. Азаренок заявил, что журналистка в прямом эфире координировала «массовые беспорядки» (именно так госпропаганда квалифицирует мирную акцию протеста на площади перемен) и личным примером «вдохновляла мятежников». Пропагандист назвал Екатерину «чистой уголовницей», «иностранным агентом», с которыми во время войны «разбирался СМЕРШ». В том числе в сюжете СТБ использовались скриншоты частной переписки мужа Екатерины Игоря Ильяша.

15 января Игорь Ильяш направил в милицию и прокуратуру заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело против Азаренка по ст. 203 УК («Нарушение тайны переписки»).

Ильяш требует правоохранительные органы выяснить, как Азаренок получил скриншоты личной переписки. Если они были получены от правоохранительных органов, которые арестовали технику Ильяша в рамках уголовного дела против Екатерины Андреевой, тогда силовиков нужно привлечь к ответственности за разглашение данных предварительного следствия (ч. 2 ст. 407), так как компьютер и телефоны Ильяша ранее были признаны «вещественными доказательствами». Если же силовики не передавали этих скриншотов Азаренко, значит, пропагандист мог получить доступ к переписке только через взлом аккаунта Facebook, что может быть квалифицировано по арт. Согласно ст. 349 УК («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»), отмечается в заявлении.

Журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова находятся за решеткой с 15 ноября – они были задержаны за стрим, где показали жестокий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Неделю назад материалы дела были передана во Фрунзенский районный суд Минска. Дата суда еще не назначена. Пока Екатерина и Дарья остаются в Жодинском СИЗО.

18 января стало известно, что Екатерине Андреевой продлили срок ареста до 20 февраля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».