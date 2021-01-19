Русская рулетка: белорусские врачи сомневаются в безопасности «Спутника V» 5 19.01.2021, 13:19

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Фото sputnikvaccine.com

Что опаснее: коронавирус или российская вакцина от него?

16 января Минздрав Беларуси объявил о начале вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска заражения COVID-19. По официальным данным, в первую волну вакцинации планируется привить 20 тысяч человек. Ведомство составило план распределения вакцины по регионам — в зависимости от заявок медучреждений, пишут naviny.by.

Использовать будут вакцину российского производства «Спутник V». Первая партия в 20 тысяч доз прошла контроль качества и с 16 января поступает в медучреждения страны, сообщил Минздрав.

Меньше всего вакцина нужна медикам Минска, больше всего — Гомеля

Распределение по регионам первой партии специалисты Минздрава делали на основе списков желающих получить прививку. Больницы, поликлиники и другие медучреждения готовили пофамильные списки своих сотрудников. По нашим сведениям, медики записывались на вакцинацию добровольно, без давления.

Медработники Гомельской области больше других заинтересованы в вакцине как в количественном, так и в процентном соотношении. Посмотрим на решение Минздрава выделить для региона 4365 вакцин, что позволит, по подсчетам Naviny.by, иммунизировать 17,22% от общего числа среднего медперсонала и практикующих врачей Гомельской области.

При этом в Минске среди медиков спрос на «Спутник V» минимальный: привиться захотели 6,3%, или 2285 человек. Это самый низкий процент по стране.

С чем связана такая диспропорция между запросами Минска и Гомельской области? Этим Naviny.by поинтересовались в пресс-службе Минздрава. Однако ответа не получили — никакого вообще.

Так что выскажем версию — страх перед неизвестным препаратом.

Показательный факт. Минздрав к статистике по регионам добавляет: еще «около 800 доз вакцины предназначено для медработников республиканских учреждений», работающих в режиме ковидных.

Для оценки масштаба спроса медиков этих учреждений нужно знать, что примерно 800 человек медперсонала работает в одной только РКБМР «Аксаковщина», перепрофилированной под ковидную. А у нас, подчеркнем, 800 доз для всех республиканских медучреждений, работающих с коронавирусом. В их число входят еще три: РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. Машерова, РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации.

Для точности отметим, что некоторые отделения этих медучреждений с 11 января частично вернулись к профильным задачам.

«За» быструю вакцинацию: эффективность «Спутника V» высокая

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработал российский НИЦЭМ имени Гамалеи.

«Спутник V» по сути это — аденовирусные частицы 26 серотипа (вирус простуды человека) с подсаженной на нее цепочкой РНК коронавируса. Организм человека, в который ввели такую вакцину, должен выработать антитела к коронавирусу — так появляется иммунитет. Эффективность оценивается в проценте людей, из числа получивших прививку, у которых антитела вырабатываются в достаточном количестве.

Арсений Палагин, руководитель пресс-службы РФПИ — Российского фонда прямых инвестиций, который осуществляет реализацию проекта «Спутник V», для Naviny.by рассказал:

«Эффективность вакцины на данный момент оценивается в 91,4%. Это на 0,6% ниже заявленной до начала массовой вакцинации препаратом. Эти проценты — результат третьей, финальной точки клинических исследований, которые проходят в Москве. В клинических исследованиях принимает участие 31 тысяча человек, из них часть получила вакцину, другая — плацебо. С течением времени мы смотрим заболеваемость коронавирусом в обеих группах. И заболеваемость в группе, которая получила вакцину, в 20 раз ниже, чем в группе с плацебо, что эквивалентно эффективности около 90%».

В России вне клинических исследований идет программа массовой вакцинации, которая началась 5 декабря, на 42 дня раньше, чем в Беларуси.

Арсений Палагин рассказал о ходе вакцинации в России: «Полтора миллиона человек уже укололись, в том числе и я. Если у меня какие-то проблемы со здоровьем возникнут, то я иду в поликлинику. В «паспорте», сертификате вакцинированного учитываются побочные эффекты».

В октябре в Беларуси прошли собственные испытания «Спутника V» на 100 добровольцах, которое осуществлялось при финансовой поддержке РФПИ. В результате была объявлена эффективность в 95%. 21 декабря «Спутник V» официально зарегистрировали в Беларуси.

Также вакцину получили несколько десятков белорусов в ходе показательной акции — старт «массовой вакцинации» 29 декабря. Об их состоянии ничего не сообщается

«Против» поспешной вакцинации: безопасность не гарантирована

Коронавирус так себя разрекламировал, что страха более чем достаточно. И сегодня вопрос не в том, надо или не надо вакцинироваться в принципе, а в том — чем и когда? Вопрос в безопасности.

Терапия отчаяния. Однозначный сторонник прививок Александр Дечко — врач, директор медицинского центра «Добрый доктор» — прививаться от коронавируса не будет как минимум до сентября этого года.

«Я очень хочу привиться от коронавируса, но в истории уже были случаи, когда вакцинация, например, от RS-инфекции, приводила к летальным исходам. До сентября 2021 года прививаться от коронавируса я не буду, потому что раньше этого срока мы не сможем оценить реальную безопасность любой вакцины от коронавируса, не только “Спутника”, но и других», — пояснил врач свою позицию.

Иммунизация от коронавируса напоминает врачу не плановую вакцинацию, а «терапию отчаяния» — есть в медицине есть такое понятие: «Принцип врачебный — “не навреди”. Вот за что я переживаю и чего я боюсь — чтоб мы не навредили этой вакциной».

По словам Александра Дечко, ситуация пандемии, в которой мы находимся, вынуждает разработчиков и «Спутника», и других вакцин сокращать этапы клинических испытаний для скорейшего вывода вакцины в массы. На сегодня «Спутник V» не прошел полноценно все этапы клинических испытаний, как это положено.

«Учитывая, что все вакцины, которые есть в мире, создавались в экстренном порядке, они имеют подтвержденную эффективность от 83% до 90%, но ни одна не имеет данных подтвержденной долгосрочной безопасности, а это не менее важно», — подчеркивает доктор.

Риски для здоровья. Опасность вакцинации от коронавируса в том, что не понятно, какие могут быть иммунологические сдвиги в организме. Александр Дечко поделился своими опасениями насчет поспешной вакцинации:

«Одна из патологий при коронавирусе — это запуск аутоиммунных процессов: возникновение пневмонита, а не пневмонии, возникновение артритов, миозитов, поражения сердца, головного мозга, эндотелий сосудов. Более того, нам известно, что в случае повторного заражения коронавирусной инфекцией заболевание протекает довольно тяжело, и это может являться следствием аутоиммунных процессов. И если вакцина в организме создает иммунитет, то при последующей встрече с коронавирусом не будет ли такой гиперлитической, сверхмощной реакции?»

Совет: как принять решение. По рекомендации нашего собеседника, каждый человек должен для себя взвесить «за» и «против». Если человек относится к группам риска, ему стоит задуматься о том, насколько он готов прививаться, отдавая себе отчет, что эта вакцина не настолько хорошо апробирована, чтобы гарантировать отсутствие последствий.

«Риск проведения прививки не должен превышать риска заболевания коронавирусом. Лично я продолжаю соблюдать социальную дистанцию, респираторный этикет, использование всех возможных средств индивидуальной защиты. И очень внимательно слежу за полномасштабными клиническими испытаниями всех вакцин», — поделился врач.

Александр Дечко обращает внимание, что фармакология — это бешеные деньги: «Не забывайте, что кроме интереса гуманистического — спасти мир от коронавирусной инфекции, у производителей вакцин есть интерес чисто коммерческий. Кто сделает действительно безопасную вакцину, будет одним из самых богатых людей, наравне с теми, которые изобрели пенициллин».

Науку настораживают белые пятна в исследованиях «Спутник V»

Не доверяет вакцине также научный сотрудник лаборатории проблем здоровья детей и подростков, врач-неонатолог Ирина Винокурова.

«Моим личным мнением, как врача, является то, что вопрос о научных данных, касаемых исследования вакцины “Спутник V”, недостаточно освещен. Я нигде не увидела научную верификацию, доказательность того, что это работает или, наоборот, того, что это не работает. Если у меня есть научные сомнения насчет того, как это работает, то я буду категорически против, я не буду никому советовать те или иные способы оказания медицинской помощи, в том числе вакцинацию», — поясняет Ирина Винокурова в беседе с Naviny.by.

У специалиста есть вопросы к разработчикам на научном уровне, о которых она подробно рассказала ниже. Достоверной, доказательной статистики в открытом доступе врачу найти не удалось, есть белые пятна:

1. В открытом доступе нет данных по нарастанию титра антител, а также продолжительности защиты у исследуемых групп.

Любая инфекция, попадая в организм, заставляет его отвечать антителами — клетки защиты. Чем больше антител — тем выше интенсивность борьбы организма. По крови мы можем увидеть, какие это антитела и их количество. А по их титру — динамике (нарастанию, убыванию или вообще отсутствию) — мы можем сказать, что происходит с организмом сейчас: он только заболел, болеет или выздоравливает.

Есть два основных типа антител, которые исследуются при заболевании организма коронавирусом. Если мы видим иммуноглобулины-М, значит, организм переносит коронавирусную инфекцию. Если мы видим иммуноглобулины-G, значит, мы выздоравливаем или переболели. После коронавируса иммуноглобулины-G исчезают, в среднем, через три месяца, поэтому наблюдаются повторные случаи заболеваний.

«Лично мне как специалисту было бы важно посмотреть титры этих антител, но в открытых источниках этих данных нет, как и данных о продолжительности защиты организма. Это подрывает доверие к вакцине», — делает вывод врач.

2. Нет ответа на вопрос, почему в третьей фазе исследования вакцины сократили группу, которой вводили плацебо.

Любые исследования вакцин состоят из трех стадий. Первая стадия направлена на оценку безопасности, вторая — на оценку иммунного ответа (реакции организма на введение вакцины). Третья фаза — определение эпидемиологической эффективности вакцины.

Берется группа в количестве условно 100 человек, которым вводится вакцина, далее у них смотрят «клинику», анализы и в том числе титр антител, проще говоря: нарастание, убывание или отсутствие иммунного ответа.

Берется другая группа, в соотношении 25-30% от первой. Им вводят плацебо, вещество без явных лечебных свойств, к примеру, физиологический раствор. Тоже следят за здоровьем, собирая данные, чтобы на них опираться, сравнивать с первой группой и делать выводы, действительно ли вакцина работает и как.

«Но дело в том, что они решили сократить вторую группу, взяли не 25-30%, а меньше. И это ставит под сомнения результаты, потому что не будет достоверной статистики», — Ирина Винокурова объясняет, почему не доверяет научным данным по вакцине.

Прогноз 1. Что будет, если не прививаться?

Начальный этап иммунизации белорусов предполагает вакцинацию от коронавируса медиков: хотят привить 20 из примерно 169 тысяч врачей и среднего медперсонала. Массовая вакцинация для всех групп населения начнется, предположительно, в апреле. Так что у нас есть время подумать и оценить перспективы согласия или отказа от прививки.

Ирина Винокурова дала для Naviny.by прогноз, как будет выглядеть жизнь общества при обоих раскладах.

Если мы все скажем прививке «нет», то будем и дальше ходить в масках, избегать близких контактов. Есть вопрос, как будет себя вести вирус. Если он перестанет мутировать, то будем с ним жить, как с ротавирусом, к примеру. И это станет вариантом своеобразной нормы. При этом коронавирус продолжит быть опасным для определенной группы лиц — с сахарным диабетом, с иммунодефицитом и т.д.

Прогноз 2. Что будет, если большинство привьется?

Исходя из того, что мы с коронавирусом будем жить очень долго, вспомним о таком понятии, как коллективный иммунитет. Для его появления достаточно, чтобы у 80% населения был иммунитет от коронавируса, появившийся, допустим, благодаря вакцине. Оставшиеся 20% будут под защитой, потому что вирус сдерживается остальными 80-ю процентами. Будет сохраняться какое-то плато минимальной заболеваемости.

Да, мы будем болеть, но не в таком количестве, и не так сильно. Вирус никуда не денется, он будет. В идеальном варианте, благодаря прививкам, организм будет нас защищать от коронавируса. Часть людей, которая не захочет получать прививку от коронавируса, не будет опасна для остальных 80%, так что у вируса не будет платформы для работы. При этом прививаться мы будем регулярно, как от гриппа: может, раз в год, а может, раз в три месяца.

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