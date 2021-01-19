Парад уродов на фоне Навального 1 Игорь Яковенко

19.01.2021, 15:40

Игорь Яковенко

Вне конкурса идет организатор и вдохновитель фриков.

На фоне Навального в последние сутки отметились тысячи нормальных людей и изрядное число моральных уродов и фриков. Вот далеко неполный перечень последних.

Елена Морозова – судья по вызову. Прибежала, впопыхах напялив мантию, в полицейский участок и, нарушив все мыслимые законы, впаяла Навальному 30 суток ареста.

Дмитрий Сапрыкин – генеральный директор аэропорта «Внуково». Его пиарщики разместили изумительный текст: «Мы достойно «встретили» самолеты из Германии в 1941, встретим все самолеты и в 2021-м». То есть, контора Дмитрия Петровича Сапрыкина пригрозила сбивать все пассажирские рейсы, причем, ВСЕ, то есть, не только международные.

Дмитрий Песков – ну, Песков он и есть Песков. «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», - кривляясь, сообщил Песков в ответ на вопрос о похищении Навального.

Олег Газманов – певец. «На мой взгляд, Навальный делает умный ход. После выборов в штатах «Западу» выгодно его прикончить и обвинить в этом ВП. А в РФ будет жив даже в тюрьме».

Телеграм-канал «Мейстер» - анонимный, активно раскручивается на «Эхе Москвы». «...процесс выезда Навального из Германии, выглядевший так, будто немцы депортировали российского оппозиционера – сами зарегистрировали на рейс силами сотрудников полиции, сами доставили к самолету, при этом не просто в аэропорт, а прямо к трапу самолета... Это угроза жизни Алексея Навального со стороны тех, для кого он является удобным инструментом в большой политической и не меньшей экономической игре. В возможных неприятностях для Навального заинтересованы в первую очередь США, как та сила, что хочет и может использовать любой шанс для того, чтобы прекратить строительство нового российского газопровода – когда на кону десятки миллиардов долларов в течение десятков лет, для сантиментов особо места нет».

Владимир Бегунов – группа «Чайф». «Ну что там во Внуково, прилетело ли это чмо?».

Владимир Соловьев – «Лёшик, тебя все равно не оставят! Ты, власовская сволочь, там (в Германии – ИЯ) не нужен! Ты хоть понимаешь, что они тебя сдали».

Сергей Лавров – глава МИД РФ: «Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Максим Пырков – пилот. «Из-за какого-то клоуна у некоторых самолетов произошли неприятные моменты с маленьким остатком топлива и уходом на запасной аэродром. Таким образом несколько сотен людей, а это: женщины, дети, я имею в виду пассажиров, экипаж, диспетчеров, аэропортовские службы оказались в заложниках ситуации просто потому, что …… клоун какой-то из Берлина летит. Вы ….. правда думаете, что он на … кому-то нужен».

Валерий Соловей – политолог: «Если бы в аэропорту Внуково оказались 10.000 человек, то Навального не задержали бы. Я абсолютно в этом уверен». Справка: Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Какое отношение к этому имеет число собравшихся во Внуково, знает только Соловей. Как и то, что Путин точно уйдет в январе 2021 года в связи с неизлечимыми и неисчислимыми болезнями.

Вне конкурса идет организатор и вдохновитель этого парада – Владимир Путин. Парад уродов и фриков продолжается…

Игорь Яковенко blogspot.com

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