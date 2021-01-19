США ввели новые санкции против «Северного потока-2» 1 19.01.2021, 18:37

фото: maksim shemetov (reuters)

Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».

По данным ТАСС, еще под санкции попадает судно «Максим Горький».

Ранее во вторник, 19 января, стало известно, что от участия в проекте отказалась еще одна компания. Речь идет о немецкой Bilfinger SE, причиной такого решения назвали опасения из-за американских санкций. В ноябре прошлого года норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась от проекта, ранее из него вышла датская инжиниринговая компания Ramboll.

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