США ввели новые санкции против «Северного потока-2»1
- 19.01.2021, 18:37
Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».
США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.
Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».
По данным ТАСС, еще под санкции попадает судно «Максим Горький».
Ранее во вторник, 19 января, стало известно, что от участия в проекте отказалась еще одна компания. Речь идет о немецкой Bilfinger SE, причиной такого решения назвали опасения из-за американских санкций. В ноябре прошлого года норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась от проекта, ранее из него вышла датская инжиниринговая компания Ramboll.