До -26°С ожидается в Беларуси в среду 19.01.2021, 18:48

Будет облачно с прояснениями.

До 26 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно по западу ожидаются осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь), местами гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус мороза, местами при прояснениях - минус 22-26, в крайних юго-западных районах - минус 9-14 градусов. Днем будет от плюс 1 по юго-западу до минус 13 градусов по северо-востоку.

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