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Гродненцы присоединяются к акции #кулаксолидарности

  • 19.01.2021, 20:21
Гродненцы присоединяются к акции #кулаксолидарности

Жители Гродно поддержали бастующих рабочих.

Гродненцы присоединяются к акции #кулаксолидарности в поддержку бастующих.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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