Основатель Alibaba Джек Ма впервые за почти три месяца появился на публике 2 20.01.2021, 11:59

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Джек Ма

Свое долгое отсутствие перед общественностью он не прокомментировал.

Китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма впервые с 24 октября прошлого года появился на публике, сообщает «Новая газета».

Видео с Ма появилось на китайских деловых сайтах и других ресурсах. В 50-секундном ролике Ма поздравил учителей, которых поддерживает его благотворительный фонд. Свое долгое отсутствие перед общественностью он не прокомментировал.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI — Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021

СМИ обратили внимание на пропажу Ма в начале января. В октябре на форуме в Шанхае бизнесмен раскритиковал международные финансовые нормы и политические элиты за устаревший подход к экономическому регулированию. Газета The Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что бизнесмен не путешествует и избегает публичных выступлений из-за пандемии коронавируса.

Помимо того, что Ма перестал появляться на публике, в начале ноября китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group («дочка» Alibaba) на сумму свыше 34 млрд долларов за два дня до события. Это должно было стать крупнейшим IPO в мировой истории. В декабре власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Позже Центральный банк страны предписал Ant Group устранить нарушения.

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