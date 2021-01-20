Ученые нашли под землей странные сооружения викингов 20.01.2021, 14:09

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иллюстрационное фото

Археологи пытаются понять загадку 32-х овальных канав.

Археологи из университетского музея NTNU в Норвегии с помощью георадара нашли 15 курганов викингов.

Об этом сообщает phys.org.

Одно из древних захоронений периода с 650 по 950 год н.э. состояло из лодки. Все курганы большие, самый крупный из них - 32 метра. Он является одним из крупнейших курганов, известных в регионе.

Однако больше исследователей заинтересовала другая загадка. Они нашли под землей 32 овальные канавы.

"Я спросил у нескольких своих коллег, но пока не нашел ничего похожего на эту находку на других раскопках. Так что трудно сделать вывод, что это могло быть", - рассказал археолог Арне Стамнес.

Он предположил, что канавы могут быть фундаментом дома, или рыночными прилавками.

Археолог Йорн Эрик Хенриксен из музея Норвежского арктического университета говорит, что невозможно сказать что-либо более определенное о том, что такое овальные канавы, пока не будут проведены раскопки. Однако он считает, что интерпретация Стамнеса интересна.

Также георадар зафиксировал под землей 1257 ям различного размера. Ученые заявляют, что это может свидетельствовать о густом населении данного региона ранее. По их словам, район был охвачен человеческой деятельностью.

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