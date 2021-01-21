Cтало известно, с кем из мировых лидеров Байден первым проведет переговоры

Cтало известно, с кем из мировых лидеров Байден первым проведет переговоры3
- 21.01.2021, 11:39
- 1,730
Информацию озвучили в Белом доме.
Первым мировым лидером, с которым президент США Джо Байден проведет переговоры, станет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает CBC News.
Телефонные переговоры Байдена и Трюдо состоятся в пятницу вечером.
По ее словам, лидеры обсудят двусторонние отношения, в том числе решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL.
Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.
Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.