Cтало известно, с кем из мировых лидеров Байден первым проведет переговоры 3 21.01.2021, 11:39

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Фото: Blair Gable, Kevin Lamarque/Reuters

Информацию озвучили в Белом доме.

Первым мировым лидером, с которым президент США Джо Байден проведет переговоры, станет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает CBC News.

Телефонные переговоры Байдена и Трюдо состоятся в пятницу вечером.

По ее словам, лидеры обсудят двусторонние отношения, в том числе решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL.

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

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