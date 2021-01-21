Коллективный преемник Назарбаева 21.01.2021, 14:04

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев голосует на парламентских выборах, 10 января 2021 года

фото: DPA

Кто назначил новое правительство Казахстана?

Новый состав правительства Казахстана был утвержден президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 18 января после согласования в нижней палате парламента, мажилисе. Прежний кабинет ушел в отставку после избрания нового депутатского корпуса мажилиса - выборы состоялись 10 января, сообщает dw.com.

Состав нынешнего правительства мало отличается от предыдущего, там лишь два новых министра. На прежней позиции остался премьер-министр Аскар Мамин - хотя на этот пост у президента Токаева была другая кандидатура, сообщил главный редактор «Новой газеты - Казахстан» Александр Краснер.

Предложение Назарбаева, от которого нельзя отказаться Токаеву

«Сам президент, судя по нескольким серьезным источникам, хотел предложить первого заместителя премьера и бывшего министра финансов Алихана Смаилова. Но он не смог этого добиться - против этой кандидатуры «восстали» олигархи, - рассказал Краснер. - Несколько крупных олигархов убедили Нурсултана Назарбаева, что Исмаилов им не нужен. Елбасы пришел на заседание фракции партии «Нур Отан», которая после выборов имеет в парламенте абсолютное большинство, и сделал президенту предложение, от которого тот не смог отказаться», - продолжает собеседник: «Назарбаев предложил сохранить премьера Аскара Мамина, сохранить преемственность, поскольку правительство справилось со своей работой. И если президент согласится, то елбасы предложит фракции поддержать эту кандидатуру».

Парламентские выборы-2021 в Казахстане проходили в условиях пандемии коронавируса

После такого маневра Назарбаева Касым-Жомарту Токаеву предлагать другого премьера уже не имело смысла. Даже если бы он на это пошел, то не добился бы своего - в парламенте прошла бы кандидатура елбасы. «То есть Мамин стал опять «папиным», - констатирует Александр Краснер (Назарбаева в Казахстане и за его пределами в обиходе часто называют «папой». - Ред.).

«Конечно, как формальному президенту Касым-Жомарту Токаеву елбасы может дать полномочия в назначении своих креатур, но они не будут занимать самые главные политические посты. Это все еще прерогатива Нурсултана Назарбаева», - считает оппозиционный политик Амиржан Косанов.

Казус при голосовании за премьер-министра Казахстана

Во время голосования по кандидатуре премьера в парламенте возник казус. Те немногие партии, которые, помимо «Нур Отана» преодолели семипроцентный барьер и прошли в парламент - «Ак Жол» и Народная партия Казахстана - при голосовании воздержались. «Этот их демарш, на мой взгляд, был срежиссирован, чтобы показать, что «Нур Отан» и его лидер, елбасы, и без них может решать все вопросы. А они, как оппозиция, показали для галочки фигу в кармане», - рассуждает главный редактор «Новой газеты - Казахстан». Сейчас среди казахстанских политических обозревателей распространена оценка, что после парламентских выборов и фактического переназначения правительства завершился транзит власти от «персонального Назарбаева» к «коллективному Назарбаеву».

Первый и второй президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (фото из архива AP)

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