Кому достались остатки «империи» Чижа? 2 21.01.2021, 15:51

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

За всю историю «Трайпла» среди его учредителей фигурировало семь физических лиц.

Сегодня, 21 января, должны начаться судебные разбирательства по делу об экономической несостоятельности одной из самых известных частных компаний Беларуси последнего тридцатилетия — ООО «Трайпл».

«Завтра твоей страны» вспоминает историю ее появления и судьбу других компаний, некогда объединенных в рамках одной из самых мощных финансово-промышленных групп современной Беларуси.

Производство по делу о банкротстве головной компании группы было возбуждено в июле 2020 года по заявлению самого «Трайпла».

В октябре 2020 года Экономический суд г. Минска открыл в отношении должника конкурсное производство. Как было отмечено, на тот момент общий размер долгов «Трайпла» и его дочек составлял 182,3 млн. рублей при балансовой стоимости активов 175,1 млн. рублей и что самое главное, «принимаемыми мерами платежеспособность должника не может быть восстановлена».

Компания «Трайпл» появилась в белорусской истории в 1992 году. Сначала она развивалась как торговая структура, в последние двадцать лет – как один из крупнейших в стране девелоперских бизнесов, выполнявший функции и заказчика, и строителя.

«Трайпл» имеет несколько подразделений, среди которых горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск», коттеджный поселок «Логожеск» и сельскохозяйственное предприятие «Трайпл-Агро».

За всю историю «Трайпла» среди его учредителей фигурировало семь физических лиц: в 1990-х и 2000-х — Виктор Герасимук и Валентина Сидорова, в 1990-х и 2010-х – Юрий Чиж и Владимир Япринцев, в 2000-х – Владимир Сидоров и в 2010-х – россияне Михаил Мамиашвили и Иосиф Аксентьев. В настоящее время Юрию Чижу принадлежит 65% «Трайпла», остальная доля распределена между Мамиашвили и Аксентьевым.

В группе компаний, которые контролировались в этот период «Трайплом» и его владельцами, побывали несколько десятков структур, работающих и работавших почти во всех секторах национальной экономики, за исключением, наверное, IT.

Мы выделили 12 самых известных компаний «трайпловской» империи, в которой на пике работало свыше 10 тысяч человек, и посмотрели, что с ними стало.

Футбольный клуб «Динамо-Минск» (перешел к новому собственнику)

ФК «Динамо-Минск» был зарегистрирован в 1998 году, а с 1999 года стал любимой «игрушкой» Юрия Чижа. Это случилось с подачи властей, по их же инициативе бизнесмен лишился этого актива.

В 2019 году суд признал недействительной произошедшую 20 лет назад передачу акций клуба структурам Чижа.

Сейчас «ФК «Динамо-Минск» принадлежит его прародителю – Белорусскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

«Трайпл-техно» (ликвидирована)

Один из первых проектов Юрия Чижа и его партнеров, ведущий свою историю с 2000 года, в 2000-х достаточно успешно занимался производством стеклопакетов.

Выросшая конкуренция заставила пойти на реорганизация – в 2012 году «Трайпл-техно» объединился с одним из конкурентов в «Минский дом окон». Однако вскоре его владельцы, включая «Трайпл», вышли из этого бизнеса, который закончился в 2015 году процедурой банкротства, а в 2020 году – и ликвидацией.

«Раковский бровар» (действует)

Первый актив Юрия Чижа в ресторанной сфере как юрлицо появился в 1997 году.

На пике он управлял кроме одноименного ресторана целой сетью из заведений в разнообразных направлениях общепита. Почти все они, за исключением «Раковского бровара» и «Золотого гребешка», уже закрыты.

«Трайплэнерго» (перешла к новому собственнику)

В 2001 году растущее влияние Юрия Чижа позволило ему войти в «святая святых» – на топливный рынок.

Вместе с Алексеем Олексиным он зарегистрировал компанию «Трайплэнерго», которая на многие годы стала одним из крупнейших поставщиков давальческой нефти на переработку в Беларуси.

Но в 2012 году пути партнеров разошлись. В результате раздела активов эту компанию прибрал к своим руках Олексин. Она была переименована в «Энерго-Оил» и стала одним из ключевых его активов.

«КварцМелПром» (в процессе ликвидации)

Эта бизнес-единица появилась в структуре группы «Трайпл» в 2004 году, но ее активная деятельность началась с заключения в 2012 году инвестдоговора с государством на освоение Хотиславского месторождения силикатных песков и мела под Малоритой.

Юрий Чиж и его партнеры вложили деньги в организацию на базе месторождения нескольких производств стройматериалов и наладили их дистрибуцию в Беларуси и странах ближнего и дальнего зарубежья. Но компания не сумела возвратить кредиты и в 2020 году подала заявление о признании банкротом. С прошлого года «КварцМелПром» по решению суда находится в процессе ликвидации.

Березовский комбинат силикатных изделий (в процессе санации)

В 2007 году «Трайпл» стал владельцем Березовского комбината силикатных изделий, который стал одним из источников материалов для собственных строительных проектов группы и для экспорта.

На протяжении всего периода хозяйствования «Трайпла» на Березовском КСИ предприятие было убыточным. В 2019 году комбинат подал заявление о банкротстве. В 2020 году он был признан банкротом с необходимостью проведения санации.

«Простор-Трейд» (в процессе ликвидации)

Компания была создана в 2008 году для управления и развития розничной сети супермаркетов ProStore.

В 2016 году у нее возникли проблемы по расчетам с поставщиками, ресурсы на которые удалось найти в рамках сделок возвратного лизинга с несколькими банками. Тогда «Простор-Трейд» сменил вид деятельности — стал оператором недвижимости. Но не смог возвратить деньги, лишился прав управления торговыми центрами и подал заявление в суд о признании своей экономической несостоятельности. Это случилось в 2019 году. С того же года компания находится в ликвидации.

«ТрайплФарм» (действует)

В процессе диверсификации бизнеса у Юрия Чижа и его партнеров нашлись свободные ресурсы на строительство фармацевтического завода.

В 2008 году в Логойске появилась компания «ТрайплФарм», а в 2010 году она запустила производство. Ее специализацией являются антибиотики. «ТрайплФарм» входит в топ-5 крупнейших фармацевтических производителей страны в госпитальном сегменте.

«Трайпл-Велес» (перешел к новому собственнику)

В 2008 году «Трайпл» стал собственником нового актива – купил у государства Молодечненский мясокомбинат. Чтобы упростить работу по модернизации этого производства, тогда по указу президента расширили зону действия СЭЗ «Минск».

В начале 2010-х при разделе активов между Юрием Чижом и Алексеем Олексиным «Трайпл-Велес» приглянулся последнему, который получил его и переименовал в «Велес-Мит».

«НефтеХимТрейдинг» (действует)

На пике своего расцвета основной владелец группы «Трайпл» захотел сказать веское слово в топливной рознице. И начал создавать сеть АЗС «Трайпл» под эгидой появившейся в 2008 году компании «НефтеХимТрейдинг».

Ей принадлежит сегодня менее десяти АЗС в Минске и регионах Беларуси.

«Элит Эстейт» (перешла к новому собственнику)

Компания, появившаяся в 2009 году, должна была строить самый значимый в портфолио «Трайпла» объект коммерческой недвижимости – здание под гостиницу возле Белгосцирка.

Но сначала от Юрия Чижа ушел его российский партнер, потом перестало хватать денег, и в итоге стройка была заморожена с огромными долгами перед банками.

В итоге, погасив часть этих долгов, за символические 1,99 рубля стопроцентной доли «Элит Эстейт» с ее незавершенкой в 2017 году приобрел российский Сбербанк.

«Данпрод» (действует)

Главный проект, который успел реализовать «Трайпл» в сельском хозяйстве, это строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по производству беконной свинины в Воложинском районе «Данпрод».

Предприятие было зарегистрировано в 2011 году, первая его очередь начала работать в 2014 году.

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