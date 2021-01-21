Скорость вымирания российского бизнеса установила многолетний рекорд 21.01.2021, 17:25

Число действующих компаний в России неуклонно падает пятый год подряд.

Российская экономика продолжает работать в режиме «крематория», ежегодно сжигающего десятки тысяч «трупов» компаний - от малых до больших, пишет finanz.ru.

По итогам 2020 года общее число юридических лиц в стране сократилось еще на 8,2%, до 3 436 556, говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Годом ранее сокращение составило 8,3%. Таким образом, за два года экономика потеряла каждый шестой бизнес, или порядка 600 тысяч юрлиц.

Число действующих компаний в России неуклонно падает пятый год подряд.

Процесс, начавшийся в 2016 в году на фоне рецессии, обвала рубля и доходов населения, не удалось остановить ни обещаниями «прорыва», ни стабилизацией экономики.

Пандемия 2020-го, с режимом нерабочих дней и новым витком обнищания потребителей, ускорила вымирание бизнеса до рекордных темпов как минимум за последние 8 лет, следует из данных ЦМАКП.

На одну открытую компанию приходилось 2,3 прекративших свою деятельность. Годом ранее это соотношение составляло 2,1, в 2018-м - 1,8.

Число новых юридических лиц, открытых в стране за год, сократилось на 24,9%, до 240 893.

Волны банкротств при этом удалось избежать: с апреля по декабря действовал мораторий. В результате число юрлиц, прекративших деятельность оказалось на 16,7% ниже, чем в 2019 году - 548 954 компании.

Из них только 12% прошли процедуру ликвидации, в том числе через банкротство. Из 30 крупнейших банкротств 11 пришлось на сферу торговли, пострадавшей от очередного падения доходов населения, которые теперь на 11% ниже уровней 2013 года.

В январе мораторий был снят, и теперь возникает неопределенность: последует ли за пандемией коронавируса эпидемия банкротств.

Речь идет о примерно 2 тысячах компаний, «выпавших» из статистики прошлого года, среди которых 200 - это средний и крупный бизнес с выручкой от 800 млн рублей в год, отмечает ЦМАКП.

Малый и средний бизнес за год недополучил 2,8 триллиона рублей выручки, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

В денежном выражении сильнее всего пострадала оптовая торговля (минус 1,7 трлн рублей), в относительном - туристический бизнес, потерявший 70% оборота.

Государство компенсировало предпринимателям лишь 10% выпавших доходов: финансовая поддержка малого бизнеса составила 290 млрд рублей, оценивает НРА.

Основной экономический удар от коронакризисной атаки во всем мире, включая Россию, ощутили на себе малые предприятия и предприятия частного бизнеса; при этом что большая часть государственных экономических бонусов пришлась на предприятия крупного промышленного бизнеса, в том числе на отраслеобразующие и стратегические предприятия, которые напрямую (по виду собственности) или косвенно (через госзаказы) аффилированы с государством, а государство«своих не бросает», отмечает

директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Итогом коронавирусного кризиса может стать новый виток огосударствления экономики, считает эксперт.

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