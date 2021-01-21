Бывший посол в Беларуси Михаил Бабич стал генералом

Бывший посол в Беларуси Михаил Бабич стал генералом7
- 21.01.2021, 18:19
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Также он перешел на другую работу.
Михаил Бабич назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС). Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 20 января и опубликован сегодня. Кроме того, Бабича повысили в звании с полковника до генерал-майора, сообщает РБК.
До нового назначения Бабич занимал пост первого заместителя министра экономического развития, а ранее был посолом РФ и специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, не проработав в нашей стране и года.