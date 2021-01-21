Белорусский фонд спортивной солидарности призывает приостановить экстрадицию Алексея Кудина 3 21.01.2021, 22:09

Начался сбор подписей спортсменов Беларуси и России в поддержку именитого бойца.

Белорусский фонд спортивной солидарности начал сбор подписей спортсменов Беларуси и России о приостановке экстрадиции белорусского бойца Алексея Кудина.

«При всем уважение ко всем, обращение подписывают ТОЛЬКО СПОРТСМЕНЫ! Сейчас именно спортивное сообщество может спасти Алексея», – говорится в сообщении фонда на Facebook.

Чтобы подписать письмо нужно в telegram-аккаунт @BSSFoundation написать имя, фамилию и спортивные титулы. Подписи поставить можно до 22 января до 12:00 по белорусскому времени.

Напомним, в Москве задержан боец Алексей Кудин. Ему грозит экстрадиция.

19 ноября в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск. Спортсмен уехал из страны. О его планах покинуть Беларусь не знала даже супруга.

Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.

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