Вступил в силу договор о запрещении ядерного оружия 2 22.01.2021, 11:41

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Фото: AFP

Соглашение было принято в штаб-квартире ООН при поддержке 122 стран.

В пятницу, 22 января, вступил в силу международный Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Этот первый международный документ, принятый более чем за два последних десятилетия, является важным шагом на пути к миру без ядерного оружия, заявил в пятницу в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, договор стал мощной демонстрацией международного подхода к проблеме ядерного разоружения, сообщает dw.com.

Договор о запрещении ядерного оружия запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование вооружений такого типа. Документ был принят в июле 2017 года в Нью-Йорке при поддержке 122 государств мира. Договор вступает в силу через 90 дней после того, как его ратифицировали 50 государств: в конце октября прошлого года 50-й страной стал Гондурас.

Ядерные державы бойкотируют договор

Все ядерные державы, а также страны НАТО, включая Германию, бойкотируют договор. В середине декабря 2020 года НАТО в очередной раз выступила с критикой договора. Этот документ «не отражает международную ситуацию с безопасностью, которая становится все более сложной», он «не соответствует существующей архитектуре нераспространения ядерного оружия и разоружения». Кроме того, в документе отсутствуют «четкие механизмы» проверки его соблюдения, говорилось в заявлении Совета НАТО.

В ноябре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не присоединится к ДЗЯО. Ранее США призвали страны, ратифицировавшие договор, отозвать свою поддержку документу.

Девять стран владеют 13 400 ядерными боеголовками

Ядерные державы - США, Россия, Франция, Великобритания и Китай - считают надежным путем к ядерному разоружению Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), действующий с 1970 года при участии 190 стран. Однако этот договор не приняли Индия, Пакистан и Израиль, де-факто также обладающие ядерным оружием. Северная Корея, предположительно имеющая ядерные боеголовки, вышла из ДНЯО в 2003 году.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2020 года девять стран владели 13 400 ядерными боеголовками. При этом у США имелось 5800 и у России – 6375 боеголовок.

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