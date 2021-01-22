Российские регионы не выдерживают роста цен

Российские регионы не выдерживают роста цен5
- 22.01.2021, 15:23
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В городах РФ начались «тепловые» бунты.
Два региона России, Башкортостан и Татарстан, не выдержали роста цен. Протесты в республиках не стихают. Жители возмущены резким увеличением коммунальных платежей – почти на треть.
Самый настоящий "тепловой бунт" наблюдается в Башкортостане и Татарстане, заметил экономический обозреватель Юрий Пронько, сообщает ghall.com.ua.
Так, увеличение стоимости отопления в платёжках за декабрь в этих регионах для населения составило порядка 30%, что вызвало массовое недовольство жителей.
Протесты граждан не стихают – они выходят на митинги, высказывают свою позицию в соцсетях, выдвигают ультиматумы властям и коммунальщикам.
Ситуацию в эфире программы прокомментировала сопредседатель комитета по ЖКХ Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Николаева.
Она указала на базовый федеральный закон, который сама проводила в 2014 году. Согласно ему, увеличение совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги не может превышать порог инфляции.
"Теперь внимание – вопрос: у нас что, 30% инфляция? Я думаю, что нет…" – подчеркнула Николаева.