Медики: COVID-19 мутирует из-за российской вакцины «Спутник-V» 8 22.01.2021, 15:41

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фото: Reuters

Вирусологи рассказали, как такое возможно.

Ученые, опрошенные международным агентством Reuters, считают, что преждевременное применение Россией вакцины от коронавируса «Спутник-V» до полноценных испытаний может привести к мутации вируса, пишет Reuters (перевод — zn.ua).

Вирусологи опасаются, что такое применение российской вакцины может усилить «эволюционное давление» на патоген, что приведет к ухудшению ситуации.

«Неполная защита может обеспечить давление отбора, заставляющее вирус уклоняться от антитела, создавая штаммы, которые после уклоняются от всех вакцинных реакций”, – сказал Reuters профессор вирусологии Университета Рединга из Британии Иэн Джонс. «Плохая вакцина хуже, чем когда ее нет».

Аналогичное мнение и у профессора педиатрии и эксперт по вакцинам из медицинской школы Университета Вандербильта в США Кэтрин Эдвардс.

«Хочется удостовериться, что вакцина эффективна. Мы не знаем этого [о вакцине Спутник V]», - сказала она, добавив, что воздействие российской вакцины на вирус, включая борьбу с ним, блокирование или принуждение к адаптации, «всегда вызывает беспокойство».

Однако вирусологи говорят, что мутация вируса - это редкость, и чем выше эффективность вакцины, тем ниже риск уклонения вируса от защиты антителами.

Россия первой в мире заявила о регистрации вакцины от коронавируса в августе. Однако тогда ученые со всего мира осудили сертификацию вакцины, разработанной центром Гамалеи, поскольку она является неуместной и преждевременной. Вакцина не прошла испытания, которые убедительно показывают, что она безопасна и эффективна для больших групп людей. Регистрация вакцины вызвала удивление и протесты даже в самой России.

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