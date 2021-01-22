Бункерный менталитет Путина 1 22.01.2021, 16:36

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Российская власть действует суетливо, постоянно попадая в неловкое положение.

"Критик Кремля Алексей Навальный оказывает давление на Путина новыми разоблачениями. Тот реагирует непривычно сдержанно", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод — inopressa.ru).

"Новое антикоррупционное видео Навального стало в России хитом. Оно было загружено на YouTube во вторник, на следующий день после ареста Навального и тем самым в весьма выгодный момент, - отмечает журналист Штефан Шолль, указывая, что, по подсчетам оппозиционера, роскошная резиденция Владимира Путина на побережье Черного моря, о которой идет речь в фильме "Дворец для Путина", стоит как минимум 1,2 млрд евро. - (...) Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал фильм "чистой чушью и компиляцией", а его авторов "жуликами". Похожими банальностями государственная власть еще в декабре ответила на два разоблачительных видео Навального об участии агентов ФСБ в его отравлении в августе".

"Уже тогда Кремль отказался от встречных доводов или жалоб, по-видимому, опасаясь новых компрометирующих подробностей. "После того, как Навальный выжил после отравления, - рассуждает петербургский политолог Дмитрий Травин в разговоре с Frankfurter Rundschau, - он отобрал у Кремля политическую инициативу".

"В деле Навального российское государство следует тактике строгого соблюдения законов", - уверяет близкий к Кремлю политолог Алексей Мухин. Впрочем, сейчас миллионы людей, посмотревших видео на YouTube, задаются вопросом, почему в комплексе у Черного моря, располагающем бассейнами, интерьером в стиле рококо в духе пожилого поколения и хоккейным дворцом в несколько этажей и, кажется, заточенном под Путина, есть казино. Хотя азартная игра запрещена в России", - говорится в статье.

"Государственная власть действует суетливо, постоянно попадая в неловкое положение. Уже только внешне: на судебном заседании, которое состоялось в полицейском участке, в кабинете висел портрет сталинского народного комиссара Генриха Ягоды, на которого историки возлагают ответственность за смерть миллионов людей. До этого звездный ведущий государственного телевидения Дмитрий Киселев сравнил возвращение Навального с возвращением Ленина в 1917 году, и это тоже было сделано неумело: вскоре после своего прибытия Ленин сверг действующее правительство", - отмечает автор статьи.

"Затем стало известно, что в Самаре ФСБ арестовала полицейского, который якобы разгласил данные о полетах, которые в деле Навального подтвердили подозрение в отношении агентов спецслужбы. Оппозиционеры рассматривают процесс об этой утечке как косвенное признание вины органами безопасности. А множество деталей, представленных в видео Навального "Дворец для Путина", в частности об отдельных предметах итальянской мебели, позволяет предположить, что и на этой секретной, строго охраняемой стройке борец с коррупцией нашел очень хороших информаторов. Государственная безопасность Путина дает течь", - констатирует издание.

Впрочем, пишет далее Шолль, "большая часть публики рассматривает разоблачения Навального прежде всего как развлечение". "Другие, по словам Травина, опасаются попасть под резиновые дубинки полиции во время несанкционированной демонстрации. "Путин становится все менее популярным, - говорит Травин, - но я не жду революции".

"По его словам, политическая ситуация может измениться, но скорее в результате конфликтов внутри элиты, а не в результате уличных протестов. В видео Навального также было показано, что многоэтажный ледовый дворец в царском имении Путина находится под землей. "Узнается бункерный стиль хозяина, он явно любит сидеть под землей", - поглумился Навальный. Во всяком случае сейчас Путин, кажется, предпочитает затаиться", - заключает Frankfurter Rundschau.

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