В Европе установят гигантские ветряки размером с Эйфелеву башню 1 22.01.2021, 21:01

Фото: Globallookpress.com

Чем выше ветряки, тем больше энергии они будут производить.

В самом большом наземном ветроэнергетическом парке Европы Markbygden, который строится на территории Швеции, собираются установить гигантские ветряки высотой 300 метров. Их размер будет сопоставим с высотой Эйфелевой башни. Об этом пишет Bloomberg.

До конца первого квартала 2021 года компания Svevind, которая управляет ветропарком, собирается подать запрос на размещение рекордных по размеру ветряков. Получение разрешения может занять от двух до трех лет. Кроме того, на данный момент ветряки подобного размера еще не изобрели. В настоящее время самым большой установкой из представленных на рынке является модель 5.8-170 от Siemens Gamesa Renewable Energy SA.

В Svevind отметили, что чем выше ветряки, тем больше энергии они будут производить. К концу десятилетия на территории парка будет действовать 1101 установка — в совокупности они позволят обеспечить около восьми процентов потребностей Швеции в электроэнергии.

Как пояснили эксперты, к 2035 году спрос на электричество в Швеции вырастет на 70 процентов, поэтому уже сейчас королевству нужно думать о том, каким образом добывать больше электричества экологичным путем. В противном случае страна не сможет достичь климатических целей, которые ставит перед собой. В 2020 году выработка шведских ветряных электростанций выросла на 40 процентов.

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