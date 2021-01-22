Gaudeamus: студенты сняли трогательный фильм о протестах в Беларуси 22.01.2021, 23:25

Студенты, как и все мы, борются за право жить в мирной и свободной стране.

Начиная с 1 сентября они оказались в самой гуще протестов - многие из них заплатили за это здоровьем, свободой и возможностью жить и учиться в родной стране. Среди почти двух сотен белорусских политзаключенных более десятка студентов!

Спустя несколько месяцев после начала протестов студенты сняли об этом трогательный фильм.

На его создание было потрачено порядка 2 месяцев, 100 гб видеоматериалов, а также было взято интервью у 15 студентов.

Фильм призван продемонстрировать масштабы протестного движения студентов Беларуси, показать их волю к свободе и справедливости.

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