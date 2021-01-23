Афера года: что ждет белорусских водителей по новому административному кодексу? 4 23.01.2021, 8:19

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Иллюстрационное фото

Изменений действительно много.

Как следует из уст чиновников, Кодекс об административных правонарушениях значительно «либерализован», пишет «Автобизнес».

Так ли это на самом деле и чего ждать автовладельцам?

Начнем с тех статей и наказаний, которые были особенно популярны в прошлом году. Что здесь изменилось?

Водителям выделили новый пункт КоАП

Раньше ст.18.1 состояла из одной части, ее санкция предусматривала штраф от 6 до 10 базовых величин. Планировалось оставить такое наказание и в проекте кодекса, но в итоговой версии санкции значительно ужесточены – за создание препятствий на транспортных коммуникациях можно получить штраф от 6 до 50 базовых. При этом для водителей выделили отдельный пункт. Цитируем:

2. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций лицом, управляющим транспортным средством, в месте проведения массового мероприятия либо повлекшее создание аварийной обстановки – влечет наложение штрафа в размере от шести до пятидесяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком от одного года до двух лет или без лишения.

Теперь официально: посигналил – лишился «прав»

Ст.18.13 серьезно изменилась, и не последнюю роль в этом сыграли послевыборные события. Напомним, что ГАИ летом вдруг «изобрела» наказание для водителей, сигналивших в поддержку протестующих, – якобы это создание аварийной обстановки, за что следовало лишение «прав». Почему это было неправомерно, мы уже объясняли.

Теперь за нарушение правил пользования звуковыми сигналами (ч.3 ст.18.13) предусмотрен штраф до 3 базовых величин. А для водителей, подающих звуковой сигнал в «определенных» местах, введена отдельная норма. Она достойна того, чтобы ее процитировать:

4. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Таким образом «ноу-хау» ГАИ теперь официально прописано в КоАП. Однако настораживает термин «в месте проведения массового мероприятия» (самые внимательные, к слову, могли заметить его и в пункте про блокировку дорог). Непосредственно КоАП не дает трактовки, что это за место и как его определить обычному человеку. Учитывая, что протестные акции проходят практически в любом месте города, «попасть» можно на раз.

Интересный момент: а если массовое мероприятие разрешено властями, то тоже, получается, сигналить нельзя? Например, если посигналить участникам официального шествия, посвященного Дню Победы, «прав» тоже лишат? Ведь ст.18.13 КоАП в ее существующем виде не разделяет массовые мероприятия на разрешенные и неразрешенные.

Закон РБ О массовых мероприятиях в Республике Беларусь

массовое мероприятие – собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование и иное массовое мероприятие;

иное массовое мероприятие – спортивно-массовое, культурно-зрелищное, иное зрелищное или культурное республиканского мероприятие, религиозное мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении;

Превысил повторно, но не сильно – останешься с "правами"

"Расценки" при встрече с инспектором ГАИ на дороге при превышении скорости отныне такие (ст.18.12):

ч.1: от 10 до 20 км/ч – штраф до 1 БВ (раньше можно было рассчитывать на предупреждение);

ч.2: от 20 до 30 км/ч – штраф от 1 до 3 БВ (было от 1 до 2 БВ);

ч.3: от 30 до 40 км/ч – штраф от 3 до 10 БВ (раньше отсчет превышения был от 30 км/ч и выше);

ч.4: от 40 и более км/ч – штраф от 8 до 12 БВ.

Лишиться "прав" за повторное превышение можно в том случае, если еще раз превысил на части 2-4 (в "лучшем" случае отделаетесь штрафом от 5 до 15 базовых). За повторное "попадание" по ч.1 (от 10 до 20 км/ч) лишение "прав" не предусмотрено.

За превышения, которые "поймали" камеры фотофиксации, штраф налагается по нижней планке ст.18.12 КоАП. Считаем:

от 10 до 20 км/ч (штраф до 1 БВ) – поскольку минимального размера штрафа нет, то наказание составит 0,5 БВ (ч.8 ст.6.4 "Штраф");

от 20 до 30 км/ч – штраф 1 БВ;

от 30 до 40 км/ч – штраф 3 БВ;

от 40 и более км/ч – штраф 8 БВ.

Примечание

1. Превышение скорости движения транспортного средства может устанавливаться на основе средней скорости движения транспортного средства на определенном участке. При этом средняя скорость определяется путем деления пройденного транспортным средством расстояния на время, затраченное этим транспортным средством на преодоление данного участка.

2. Ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи (повторность в течение года. – Прим. ред.), не применяется при фиксации превышения установленной скорости движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

Сел пьяным за руль – отдашь больше денег, дольше будешь пешеходом

Пьяных водителей станут наказывать гораздо жестче (ст.18.15). Если этилового спирта в выдыхаемом воздухе содержится до 0,8 промилле – штраф 100 базовых и лишение «прав» на три года. Именно 100 базовых, а не от 50 до 100, как было предусмотрено ранее.

Ну а при концентрации алкоголя свыше 0,8 промилле, обнаружении признаков употребления наркотиков или иных веществ предлагается штраф 200 базовых величин и лишение «прав» на 5 лет. Так что «пьяная» статья стала суровее как по размеру штрафов, так и по длительности лишения «прав».

«Бесправника-повторника» – на общественные работы

За непристегнутый ремень безопасности по предыдущему КоАП (ч.18.11) можно было отделаться предупреждением – теперь никак, только штраф до 1 базовой величины.

Без предупреждения остался и пункт про эксплуатация машины без техосмотра. Теперь будет штраф до 3 БВ. Отдельное наказание ввели для юридических лиц – штраф до 10 базовых.

Статья за управление транспортным средством без «прав» (ст.18.14 КоАП) в части размеров штрафа изменений не претерпела. По первой части – штраф от 5 до 20 БВ, при повторности в течение года (часть 2) – от 20 до 50 БВ. Однако ко второй части помимо штрафа теперь предусмотрели общественные работы или административный арест.

Вердикт

Изменений действительно много, и редакция «Автобизнеса» продолжит изучать введенные новшества, чтобы донести их до наших читателей. Только есть сомнения, что КоАП действительно «либерализован», учитывая новые размеры штрафов и пробелы, которые позволяют трактовать закон так, как захочется.

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