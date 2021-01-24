Ученые объяснили, почему многие имеют защиту от COVID-19 1 24.01.2021, 22:04

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Исследователи из США проанализировали случаи заражения различными коронавирусами.

Американские генетики заявили, что организм человека сохраняет память о столкновениях с коронавирусами, распространенными до пандемии. Это значит, что у переболевших уже есть определенная защита и от COVID-19, передает rg.ru.

Исследователи из США проанализировали случаи заражения различными коронавирусами, которые не имели грозных последствий и осложнений. Нередко они были похожи на обычную простуду.

Ученым удалось обнаружить, что антитела, выработанные в ответ на перенесенные ранее заболевания, реагируют на SARS CoV-2. Работа американских ученых опубликована на Cell Reports Medicine.

По мнению одного из авторов исследования Джона Алтина, этот факт может свидетельствовать о том, что люди уже обладают определенной иммунной защитой от новой инфекции.

Открытие может пролить свет на то, почему COVID-19 для одних представляет серьезную опасность, а другие переносят заболевание, даже не замечая его.

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