«Купил за $500, вложил еще 500»: показательная история белорусского водителя 2 26.01.2021, 14:29

фото: abw.by

Как белорусы экономят на авто.

Дешевые машины всегда в тренде, особенно в эпоху экономического кризиса. Чем огорчил, а чем порадовал Peugeot 405 Александра? Об этом он рассказал abw.by:

– Купил этот Peugeot 405 1996 года выпуска в качестве машины на каждый день 24 декабря 2015 года, то есть пять лет назад. Как сегодня помню. Продавался он в Столбцах за 500 долларов с трещиной в блоке цилиндров. Машина была на ходу, но с течью антифриза из двигателя. До этого был один владелец в Беларуси, пригнана она была из Голландии.

Пробег сейчас около 500 тысяч километров. Менялась "приборка", поэтому точно не скажу. С момента покупки уже более 100 тысяч проехал точно. Немало машинка пробежала за свою жизнь! Сразу скажу, что много денег автомобиль не потянул. Так как я все делаю сам, то ремонты обходятся значительно дешевле. Да и ремонтов особенно не было. Так, "расходники" и устранение возрастных "болячек". Кстати, и запчасти недорогие. Причем я ставлю оригинальные, по цене они не особенно отличаются от заменителей, но при этом "ходят" долго. Это такая приятная особенность автомобилей PSA.

Для начала нужно было решить проблему с известным французским бензиновым мотором 1.8 XU7. Искал его в Минске, да все дорого. Но в Барановичах нашел дешевле, за 180 или 280 долларов, уже точно не помню. Забрал, поставил. В январе 2016 года машина поехала, я начал ее эксплуатировать.

С новым мотором тоже была проблема – прокладка ГБЦ потекла, масло начало вытекать. Сразу по весне, в апреле, я на несколько дней поставил машину на ремонт. Снял ГБЦ, поменял направляющие, плоскость "головки" вывел, притер клапаны, все собрал и начал ездить.

Единожды перебиралась подвеска: шаровые, наконечники, левый ступичный подшипник, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, сайлент-блоки, опорные подшипники стоек и подушки амортизаторов. Все это было сделано один раз за 5 лет где-то в 2017 году. Сколько раз менял колодки, не помню, диски – лишь сейчас. И тоже только оригинал. Заднюю подвеску вообще не трогал. Она сложная, торсионная, но с ней пока все в порядке.

Машина сама по себе проблем не доставляет, ездишь и ездишь. Для салона купил руль за 15 долларов от MI-16 и 405 GTi, а сиденье водительское – от 406-го. Старое кресло совсем развалилось.

Главная проблема, которая произошла, – сгнила задняя часть кузова. С левой стороны крепление балки ушло в салон У 405-х есть такая проблема: лонжероны ржавеют в труху, балка просто проваливается в салон. Но сейчас там все новое, в конце прошлого года заднюю часть кузова переварил. Все необходимые места: лонжероны, карманы за задними арками, внутренние части арок. Это была масштабная работа.

Металл помогли найти знакомые, почти даром отдали. Задние лонжероны, карманы за задними арками, внутренние части арок – все было переварено. Конечно, эту машину надо было выкидывать. Обычный человек пришел бы к сварщику – ему бы выставили цену, соизмеримую со стоимостью такого авто. Но так как я делаю все сам, обошлось это очень дешево. Сейчас все в порядке, хотя ржавчинка и "жучки" пробиваются, конечно. Но не критично. Еще оба задних крыла отдавал на покраску – и все.

Сзади очень замысловатая форма днища, много технологических отверстий. Грязь туда попадает, изнутри все начинает гнить. Соль просто разъедает кузов. Кузова крепкие, оцинкованные, но время делает свое дело. Дубеют антикор и шовный герметик, пластами сваливаются. Сейчас очень много сгнивших Peugeot 405.

А вот что совершенно не беспокоило, так это электрика. Хотя говорят, что у "французов" с проводкой есть проблемы, но в этой машине с ней все было в порядке.

Масло меняю раз в 10 тысяч, входит 4,8 литра. При этом масло никуда не уходит, доливать ничего не нужно. Еще у мотора есть проблема – пластиковая клапанная крышка. Я уже штуки три поменял. Расход топлива – около 6,4 литра по трассе при скорости 100-110 и в районе 9 литров по городу. Коробка "длинная", но есть и "короткая". На моей при скорости 110 на тахометре всего 2100-2200 оборотов в минуту. Заливаю 95-й бензин. Как на лючке написано, так и заливаю. 92-й не пробовал.

Едет машина отлично. Посадка удобная, мотора хватает. В салоне тихо. Рулится отлично, особенно после того, как вернулась жесткость кузова. Подвеска при этом не жесткая. Багажник большой, вместительный .

Мне нравятся универсалы. Какое-то "деталье" засунул, повез. Удобно! В целом как будто в современном авто едешь: потребительские качества 405-го весьма хороши. Повторю избитую фразу: умели делать. Когда сзади кузов отгнил, были мысли продать авто на запчасти, просто продать или под забор поставить. Но спас, машина продолжает ездить.

Думал еще кондиционер в ней починить, у меня не самая бедная комплектация GRX Air-Line Но с такой погодой летом, когда жара стоит только пару недель, смысла не вижу. Жаль только, что люка нет.

По факту это самый беспроблемный автомобиль, который у меня был. Правда, постоял полгода – все детали ржавчиной покрылись, трубки и шланги сейчас так себе. Летом думаю подкапотным пространством заняться. Покрасить, подварить. "Ручник" еще перестал работать. Там три троса к тормозным механизмам идут. Плюс грязь, влага. Все это коррозирует, "ручник" умирает.

Сейчас мало 405-х живых осталось. Все, что машине помогло прожить столь долгую жизнь – хороший металл, качество цинкования и антикоррозийных покрытий, – со временем отслаивается, начинает отлетать. Машине 25 лет. Это уже серьезный возраст. Но едет бодро, ремонтов частых не просит. Запчасти стоят копейки: дверь – 10 долларов, капот – 20. Оригинальные запчасти не особенно дороже заменителей. Моторы за 100 "баксов" можно найти. Все дешево. Главное, чтобы был кузов.

Я думаю, этот Peugeot при мне и умрет, хотя явно не скоро. Есть другая машина, поэтому на Peugeot 405 езжу редко. Но как дешевое средство для экономичного передвижения старенький 405-й очень хорошо подходит.

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