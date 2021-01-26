В Беларуси с 1 февраля дорожают сигареты 12 26.01.2021, 18:16

2,252

Фото: БелТА

Какие марки подорожают?

В Беларуси с 1 февраля повышаются цены на некоторые виды сигарет. Производители и импортеры табачных изделий задекларировали в МНС максимальные розничные цены за одну пачку.

ОАО «Грдненская табачная фабрика «Неман» с нового месяца повышает на 5 копеек до 2,8 рубля цены на Pall Mall, а на Pall Mall Nano, Nanokings — до 2,6 рубля. Pall Mall Superslims дорожают на 10 копеек до 2,65 рубля, Pall Mall Demi Green — на 5 копеек до 2,55 рубля.

Стоимость Kent Nano и некоторых видов Kent Feel вырастет на 10 копеек до 3,6 рубля. Цена Kent Crystal увеличится до 2,9 рубля. Rothmans Demi Click Coral подорожаю на 10 копеек до 2,6 рубля, а Rothmans Click — на ту же сумму, но до 2,65 рубля.

ООО «Табак-инвест» не задекларировало повышения цен, как и ООО «Интер Тобакко», СЗАО «Энерго-Оил».

«Беларусьторг» увеличил на 5 копеек цену на некоторые виды Davidoff до 4,1 рубля, а на Davidoff Refine — до 3,4 рубля. RICHMOND станут дороже на 5 копеек и будут стоить 5 и 5,2 рубля. Aroma Rich также прибавят 5 копеек в цене и будут продаваться по 4,5 или 4,25 рубля в зависимости от вида.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».