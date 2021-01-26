Объявлены имена первых трех космических туристов

Объявлены имена первых трех космических туристов1
- 26.01.2021, 18:42
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В космосе они пробудут 10 дней.
Американская частная компания Axiom Space назвала имена трех космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС). Список и фото опубликованы на сайте Axiom Space.
На корабле Crew Dragon корпорации SpaceX на МКС отправятся бизнесмены Ларри Коннор из США и Эйтан Стиббе из Израиля, а также канадский инвестор Марк Пэти.
Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.
Продолжительность космического путешествия составит десять дней: два дня полета и восемь дней пребывания на МКС.
О том, что выбраны первые три космических туриста для полета на корабле SpaceX, стало известно летом 2020 года.
В ноябре прошлого года первые космические туристы подписали контракт.