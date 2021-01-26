закрыть
26 января 2021, вторник, 19:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Объявлены имена первых трех космических туристов

1
  • 26.01.2021, 18:42
  • 1,053
Объявлены имена первых трех космических туристов

В космосе они пробудут 10 дней.

Американская частная компания Axiom Space назвала имена трех космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС). Список и фото опубликованы на сайте Axiom Space.

На корабле Crew Dragon корпорации SpaceX на МКС отправятся бизнесмены Ларри Коннор из США и Эйтан Стиббе из Израиля, а также канадский инвестор Марк Пэти.

Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Продолжительность космического путешествия составит десять дней: два дня полета и восемь дней пребывания на МКС.

О том, что выбраны первые три космических туриста для полета на корабле SpaceX, стало известно летом 2020 года.

В ноябре прошлого года первые космические туристы подписали контракт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин
Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип
Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич