Спецслужбы США установили 400 имен напавших на Капитолий 4 27.01.2021, 8:03

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ФБР обратилось за помощью к населению и получило 200 тысяч ответов.

Спустя три недели после нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий американские спецслужбы выяснили 400 имен причастных к этой акции. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника вашингтонского бюро ФБР Стивен Д’Антуоно. По его словам, 130 человек из них уже задержаны, передает dw.com.

После того, как спецслужбы попросили население о помощи с идентификацией нападавших на Капитолий, они получили около 200 тысяч обращений. Некоторые из обратившихся узнали на кадрах из хроники своих друзей или членов семьи - это, по словам, Стивена Д'Антуоно, было "больно", но оказалось правильным шагом.

Исполняющий обязанности начальника вашингтонского бюро ФБР подчеркнул, что ФБР привлечет к ответственности всех причастных и не успокоится, пока не выяснится, каким образом стала возможной эта атака.

6 января группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса.

Протестующие вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.

Между тем ФБР проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм Капитолия. Так, внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right) незадолго до нападения. За финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции.

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