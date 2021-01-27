Белорусы Санкт-Петербурга 172 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами 27.01.2021, 22:48

Видеофакт.

Белорусы Санкт-Петербурга 172 день выходят на акции солидарности со свободными белорусами.

«Сегодня День памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года был освобождён самый большой концлагерь Освенцим. И ещё ровно 77 лет назад, 27 января 1944 года, Петербург победил фашизм и был полностью освобождён от блокады. Мы собрались около дома, где школьница Таня Савичева написала блокадный дневник, и возложили цветы в память об этих ужасных событиях! Наши предки смогли победить фашизм, а мы обязательно победим лукашизм!» - написали участники акции.

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