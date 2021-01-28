Энтони Блинкен: США могут предпринять конкретные действия против России

Энтони Блинкен: США могут предпринять конкретные действия против России3
- 28.01.2021, 10:17
- 1,925
Глава Госдепартамента выступил с жестким заявлением из-за ареста Навального.
США «глубоко обеспокоены» ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального и размышляют над ответными мерами после его ареста в России.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.
«Мы глубоко озабочены безопасностью господина Навального, и главное, что его голос — это голос многих россиян, которых необходимо услышать, а не затыкать им рот», — заявил Блинкен.
Он уточнил, что не исключает, что США могут предпринять в ответ «конкретные действия».
Госсекретарь также заявил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России, включая использование химического оружия, кибератаки, вмешательство в американские выборы и предложение наград за атаки на американские войска в Афганистане.