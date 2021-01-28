Что происходило в Беларуси 28 января 28.01.2021, 23:25

Белорусы вышли на улицы в 173-й день революции.

Послевыборные протесты в Беларуси продолжаются 173-й день.

Charter97.org собрал главные протестные события дня.

Сегодня прошли акции в Беларуси и за рубежом. В Вилейке хоровод; Барановичи вышли в поддержку анархистов и Николая Дедка; люди с ограниченными возможностями провели митинг памяти жертв Холокоста; минские «Розочка» и Грушевка гуляли; Дзержинск вышел на традиционную акцию; на улицу вышли жители Березовки; Жодинцы записали видео в поддержку всех достойных белорусов, находящихся сейчас за решеткой; традиционные акции прошли в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Видео опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода».

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