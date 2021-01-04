В США рассматривают возможность вводить половину дозы вакцины от коронавируса 4.01.2021, 8:03

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Подобный подход позволит привить «вдвое больше людей» с теми же объемами вакцины.

В целях ускорения вакцинации от коронавируса правительство США рассматривает возможность ввести части населения полдозы препарата, разработанного американской компанией Moderna.

Об этом заявил руководитель федеральной программы вакцинации Монсеф Слау, сообщает «Новое время» со ссылкой на CNBC.

По его словам, официальные лица ведут переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA) на этот счет.

Слау подчеркнул, что подобный подход позволит привить «вдвое больше людей» с теми же объемами вакцины.

«Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, вводимой людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы располагаем», — сказал он.

Слау добавил, что уверен в том, что половинная доза вакцины «вызывает иммунный ответ, идентичный полной дозе».

По его мнению, сокращение дозы вакцины Moderna наполовину является «более ответственным подходом, который будет основан на фактах и данных».

Вакцина Moderna предусматривает введение двух инъекций с интервалом в четыре недели.

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