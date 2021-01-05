Фазель: Мы общаемся с представителями других федераций, которые могут организовать ЧМ-2021 6 5.01.2021, 23:03

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Рене Фазель

Фото с сайта canada.com

Режим может лишиться права проведения матчей первенства.

Международная федерация хоккея (IIHF) общается с хоккейными федерациями, которые могут принять матчи чемпионата мира 2021 года.

Об этом журналистам рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на срок с 21 мая по 6 июня в Беларуси и Латвии. Белорусская сторона может лишиться права проведения матчей первенства.

"Мы общаемся с представителями других возможных федераций, которые могут организовать чемпионат мира. Это будет серьезным вызовом с финансовой точки зрения", — цитирует Фазеля ТАСС.

Фазель заявил, что IIHF примет решение по месту проведения чемпионата мира в конце января.

Еще в начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения. Причиной данной инициативы стала политическая ситуация в Беларуси после выборов президента.

В декабре швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняла решение о переносе матчей турнира из Минска в другую страну. Рассматривается вариант, что ЧМ-2021 пройдет только в Риге, а также возможность организации матчей в Братиславе или Праге совместно со столицей Латвии.

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