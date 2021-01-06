В Аргентине испортились сотни доз российской вакцины 6 6.01.2021, 18:51

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Сейчас власть выясняет, испортили ли препарат специально.

В Аргентине 400 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" оказались непригодными для использования. Сейчас власть выясняет, испортили ли препарат специально.

Об этом сообщает газета Nacion.

Как сообщается, инцидент произошел в муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес, через сбой при хранении в холодильных камерах.

Отмечается, что генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль Марсело Собрино, который занимается этим делом, рассматривает две причины остановки в работе холодовой цепи. Первая из них - это технический сбой, а вторая - преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи.

Глава профсоюза рабочих муниципалитета Олаваррия Хосе Ступпия исключил возможность саботажа. По его мнению, причиной сбоя стала небрежность местных властей, которые изначально привезли вакцину в неприспособленную для правильного хранения больницу.

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