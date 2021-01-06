Химики открыли новое состояние материи 6.01.2021, 19:56

Атомы этого вещества демонстрируют странное поведение, которое химики наблюдали впервые.

Ученые из Констанцского университета в Германии заявили о том, что им удалось открыть новое состояние материи – жидкое стекло. Как сообщает «Новое время», атомы этого вещества демонстрируют странное поведение, которое исследователи наблюдали впервые.

Мнение о том, что стекло – это жидкость довольно распространено, но неверно. На определенном этапе его создания некоторые минералы (чаще всего — кварцевый песок, кальцинированную соду, доломит, известняк и другие) нагревают до текучего состояния.

Теперь же химики подтвердили, что атомы стекла можно заставить двигаться, открыв тем самым новое состояние материи, которое они назвали «жидким стеклом».

Согласно результатам нового исследования, смеси некоторых твердых частиц в жидкостях могут двигаться, образуя состояние жидкого стекла. Ученые подтвердили, что проанализированные ими частицы вещества при более высоких концентрациях блокируют друг друга от вращения, но все же могут двигаться. Что недопустимо для атомов обычного стекла.

«При определенных плотностях частиц ориентационное движение застыло, в то время как поступательное движение сохранялось, что приводило к образованию стекловидных состояний, в которых частицы сгруппировались в локальные структуры с аналогичной ориентацией», — заявил ведущий автор исследования Андреас Зумбуш.

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