Илон Маск запускает спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX 7.01.2021, 22:24

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иллюстрационное Фото

Трансляция.

Завтра, 8 января в 04:28 утра по минскому времени, в США откроется новый сезон космических запусков: с площадки SLC-40 на мысе Канаверал стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая выведет в околоземное пространство спутник для правительства Турции, передает liga.net.

Аппарат, помимо коммерческого ТВ-вещания, значительно расширит диапазон военных операций с использованием беспилотников, обеспечив усиленную помехозащиту, каналы прямой трансляции целей в высоком разрешении и оперативное управление падающими высокоточными боеприпасами.

Спутник собран специалистами Airbus Defence and Space на платформе Eurostar E3000EOR, которая оборудована только электрическими двигателями. Такая модернизация в 2014 году привела к уменьшению веса конструкции и, как следствие, снижению затрат на запуск. Аппараты на этой шине переходят с первоначальной на целевую орбиту за счет таких двигателей, а не "классических" на гидразине.

Оснащенный 42 транспондерами Ku-диапазона (сантиметровые длины), Turksat 5А весит около 3400 кг и будет размещен на геостационарной/геосинхронной орбите на высоте 35 786 км над поверхностью Земли в точке над 31-м меридианом восточной долготы.

Он рассчитан минимум на 15 лет службы, в конце срока две солнечные панели и аккумуляторы должны обеспечивать мощность >9,8 кВт.

Turksat 5A используют для предоставления услуг связи и ТВ-вещания на территории от западной границы Китая до восточного побережья Британии: сюда входит Турция, часть Европы и Африки, Центральная Азия и Ближний Восток.

Следующий аппарат, Turksat 5B, уже собирается и будет весит на тонну больше.

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