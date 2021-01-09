«Окружение Лукашенко начнет массово разбегаться, спасая себя» 21 9.01.2021, 9:10

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Фото: Владимир Цвирко

События в Беларуси развиваются по революционному сценарию.

Известный российский экономист, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Евгений Гонтмахер написал в статье для «Московского комсомольца» о том, что белорусская революция развивается по своим принципам и канонам и ломает сегодняшние сценарии Кремля в Беларуси.

«Протест перешел в следующую стадию: растекся по дворам, микрорайонам, быстро формируется андеграунд социальной и культурной жизни. Возникает параллельная реальность: днем люди делают вид, что учатся и работают, а вечером и ночью, в социальных сетях жизнь идет так, как будто «лукашизма» уже нет. При этом власти не понимают, что делать, ведь всех «не переловишь». Это очень напоминает польские 70-80-е годы прошлого века, которые закончились крахом «социалистической системы» во всей Центральной Европе, а затем и распадом СССР.

Но, в отличие от Польши, такое сосуществование может продолжаться не годами, а скорее всего лишь месяцами, потому что есть интернет. Его отключение на длительный срок технически себе дороже для нынешнего белорусского режима, потому что лишает его возможности развивать «цифровой ГУЛАГ», а также просто обрушит финансовую систему и остатки экспортного сектора экономики», — отмечает эксперт.

Евгений Гонтмахер называет два важных фактора, которые приведут к еще более сильной международной изоляции режима Лукашенко и отказу руководства России даже от формальной поддержки диктатора.

«Первый из этих факторов – постепенное изменение отношения белорусов к России… Социология показывает, что отношение к России постепенно ухудшается. Причина – демонстративная (пусть и вялая) поддержка Москвой Лукашенко.

Второй фактор – это позиция Евросоюза и США. С их стороны уже введены первые пакеты санкций в отношении физических лиц и некоторых белорусских предприятий… С большой долей вероятности можно предположить, что ситуация будет ужесточаться и из-за изменения политики Евросоюза, и прихода к власти президента Байдена.

Хочу напомнить, что Конгресс США подавляющим большинством голосов принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» , который дает возможности президенту вводить новые санкции и не признает включение Беларуси в «союзное государство» с Россией. Вряд ли можно сомневаться, что новая американская администрация этим не воспользуется. А это немаловажный сигнал и для Евросоюза, который медленно, но последовательно ужесточает свою политику в отношении режима Лукашенко.

Скорее всего, в ближайшие месяцы следует ожидать следующей волны санкций, которые могут не ограничиться отключением SWIFT. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно упомянул и о введении эмбарго на закупку у Беларуси ее основных экспортных товаров – нефтепродуктов и калийных удобрений. Такого типа санкции в недавние времена применялись только против Ирана в связи с его ядерной программой и нанесли огромный ущерб этой стране, вынудив ее пойти на ощутимые политические уступки.

В случае с Беларусью подобные санкции моментально обрушат ее экономику… Возьмет ли на себя Россия функции компенсировать этот ущерб, если Лукашенко будет по-прежнему удерживать власть? Дело здесь не только в огромных невозвратных финансовых расходах (речь пойдет о десятках миллиардов долларов), но и в очередном витке напряженности между Россией и Западом», — отмечает эксперт.

При этом события в Беларуси будут развиваться по действительно революционному сценарию, в результате чего режим Лукашенко будет свергнут, уверен специалист.

В связи с этим он советует российским властям «перейти от выжидательной к активной политике по отношению к режиму Лукашенко» и наладить контакты с настоящими лидерами белорусского общества.

«Важным было бы и публичное выражение солидарности выдающихся российских спортсменов тем белорусским коллегам, которые попали под каток нынешних репрессий», — отмечает эксперт.

Экономист обращает внимание на переходный характер тех сил и структур, которые сейчас признаны Евросоюзом в качестве представителей белорусского народа. «Поэтому крайне важно налаживание прямых контактов с людьми, которые потенциально могут стать лидерами новой Беларуси. В их числе немало тех, кто арестован. Нужно применить все возможности для того, чтобы они оказались на свободе», — пишет Гонтмахер.

«Понятно, что у Лукашенко такие шаги вызовут истерику. Но, получив столь недвусмысленные знаки потери им российской поддержки, ему деваться будет некуда, кроме как собрать вещи на выход. Тем более, что его окружение в таком случае начнет массово разбегаться, спасая себя», — отмечает эксперт.

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