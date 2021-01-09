Выдвинутый от Беларуси фильм сняли с конкурса на премию «Оскар» 1 9.01.2021, 11:43

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«Уроки фарси» дисквалифицировали за несоответствие правилам американской киноакадемии.

Драма «Уроки фарси» не сможет побороться за «Оскар». Фильм Вадима Перельмана, которую выдвинули на соискании премии от Беларуси, дисквалифицировали за несоответствие правилам американской киноакадемии. Об этом сообщает американское издание Variety.

Согласно правилам, определенное количество человек, так или иначе участвовавших в создании картины, должны быть из страны, от которой выдвигается фильм. Однако создатели «Уроков фарси» не смогли подтвердить, что большая части творческой группы ленты из Беларуси.

— Белорусский комитет и наши партнеры по производству посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии «Оскар». Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным, — сказал продюсер фильма Илья Стюарт.

«Уроки фарси» — проект России, Германии и Беларуси. Большая часть съемок прошла в Беларуси, в Бобруйске и на натурной площадке «Беларусьфильма». В основе фильма — рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». Драма Перельмана рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса.

Мировая премьера «Уроков фарси» состоялась на Берлинском кинофестивале.

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