В Беларуси насчитали более 350 тысяч владельцев криптовалют 3 1.10.2021, 21:16

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Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютами.

Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютами. По итогам прошлого года, почти 13% украинцев владели той или иной криптовалютой. По этому показателю Украина обгоняет США, Венесуэлу и Россию.

В 2020 году более 5,5 миллионов украинцев владели теми или иными криптовалютами, что выводит Украину на первое место по проценту населения, которое владеет криптоактивами. Об этом со ссылкой на рейтинг платформы Triple A пишет Давид Кириченко в своей статье на профильном ресурсе Bitcoin Magazine.

По данным Triple A за прошлый год украинцы провели криптовалютных транзакций с другими странами на сумму 8,2 млрд долларов. В свою очередь из других стран украинцы получили криптовалют на 8 млрд.

В Беларуси насчитали более 350 тысяч владельцев криптовалют.

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