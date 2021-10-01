закрыть
1 октября 2021, пятница, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси насчитали более 350 тысяч владельцев криптовалют

3
  • 1.10.2021, 21:16
  • 3,866
В Беларуси насчитали более 350 тысяч владельцев криптовалют

Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютами.

Украинцы заняли первое место в мире по владению криптовалютами. По итогам прошлого года, почти 13% украинцев владели той или иной криптовалютой. По этому показателю Украина обгоняет США, Венесуэлу и Россию.

В 2020 году более 5,5 миллионов украинцев владели теми или иными криптовалютами, что выводит Украину на первое место по проценту населения, которое владеет криптоактивами. Об этом со ссылкой на рейтинг платформы Triple A пишет Давид Кириченко в своей статье на профильном ресурсе Bitcoin Magazine.

По данным Triple A за прошлый год украинцы провели криптовалютных транзакций с другими странами на сумму 8,2 млрд долларов. В свою очередь из других стран украинцы получили криптовалют на 8 млрд.

В Беларуси насчитали более 350 тысяч владельцев криптовалют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип
Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников