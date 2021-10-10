Белорусские врачи развеяли главные мифы о вакцинах от COVID-19 43 10.10.2021, 9:36

21,438

Медики объяснили, как прививка на самом деле защищает организм.

Зачем вакцинироваться против коронавируса? Это опасно? Как мне это поможет? А если я все равно заражусь? На эти и другие простые вопросы белорусов ответили белорусские врачи-эксперты в серии видео Министерства здравоохранения.

«Правда ли, что вакцинация — удар по иммунной системе?». Минздрав выложил серию видео, в которых белорусские врачи рассказали все о прививках от COVID-19

Как формируется защита от ковида с помощью вакцин?

«История вакцинации насчитывает более 225 лет. За этот период времени она прошла все этапы доказательной медицины: от мнений экспертов до научных исследований. На все вопросы важные ответы получены», — рассказала Инна Федорова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии БГМУ.

Как работает вакцина? По словам Инны Федоровой, она подготавливает иммунную систему к встрече с возбудителем (то есть, коронавирусом). Защита формируется в виде антител, иммунных клеток, а также в виде формирование иммунологической памяти.

«В зависимости от типа препарата в организм вводится либо убитый вирус, либо его компоненты. Иммунная система воспринимает данные компоненты как чужеродные и отвечает выработкой антител, образованием иммунологической памяти», — отметила она.

Например, вакцина «Спутник V» представляет собой векторную платформу на основе аденовирусного вектора. То есть, в организм вводится генетическая информация, которая кодирует поверхностный белок коронавируса — спайк-белок (S-белок). Он находится на поверхности вируса, и с помощью этого белка вирус прикрепляется к цепям наших клеток.

«Очень важно сформировать защиту в виде вирусонейтрализующих антител. Они препятствуют посадке вируса на нашей клетке, блокируют вирус», — сказала Федорова.

Второй механизм работы — образование иммунных клеток: Т-лимфоцитов, Т-киллеров. Эти клетки убивают вирус в том случае, если ему все-таки удается проникать в клетки нашего организма.

И третий уровень защиты — формирование иммунологической памяти.

«Удивительная особенность иммунной системы — запоминать то, что ей чуждо. После вакцинации формируются клетки памяти. При повторной встречи с вирусом они включаются в работу, тем самым увеличивая синтез антител, и уровень антител в организме повышается. Что формирует более полноценную и качественную защиту от вируса», — подчеркнула эксперт.

Насколько эффективна и безопасна вакцина «Спутник V»?

По словам кандидата медицинских наук, эффективность вакцины «Спутник V» продемонстрирована в ходе клинических исследований и опубликована в международном журнале Lancet.

The Lancet — еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине.

Вакцины для профилактики COVID-19 отличаются по своей безопасности.

«Есть более/менее реактогенные препараты. Это зависит от типа платформы. Надо сказать, что есть вакцины, которые несколько чаще вызывают аллергические реакции, есть вакцины, которые вызывают крайне редкое поствакцинальное осложнение в виде вакциноиндуцированной тромбоцитопении с образованием тромбов», — отметила Инна Федорова.

Тромбоцитопения — это патологическое состояние организма, которое характеризуется уменьшением количества тромбоцитов в кровяном русле, и сопровождается повышенной кровоточивостью.

По ее словам, вакцина «Спутник V» имеет высокий профиль безопасности. В большинстве случаев, 94-97% — это легкие побочные реакции после вакцинации: повышение температуры, недомогание, головная боль, болезненность в месте введения препарата.

«В целом, профиль безопасности вакцины оценивается как высокий. Случаев вакциноиндуцированного тромбоза при применении вакцины «Спутник V» в мире не зарегистрировано. Высокая эффективность и безопасность вакцины «Спутник V» продемонстрирована в ходе национальных программ массовой вакцинации в России, Аргентине, Мексике, Венгрии, Сербии, Арабских Эмиратах», — заявила кандидат медицинских наук.

Нужно ли делать повторные прививки (вторую дозу) против COVID-19?

«Повторные прививки — это обычная практика в вакцинологии. Мы сталкиваемся с такими прививками в рамках национального календаря у детей. Повторные прививки называются бустервакцинация. Она нужна для того, чтобы сформировать более высокий уровень защиты», — рассказала эксперт.

Она работает по принципу вторичного иммунного ответа. При повторном попадании вакцины в организме увеличивается синтез антител, увеличиваются дополнительно иммунологические факторы защиты, формируется более крепкая иммунологическая память.

Также бустервакцинация вакцинация дает возможность выработать защиту тем людям, которые не ответили по определенным причинам на первую дозу. Это повторная попытка выработки защиты.

Вакцины против COVID-19 защищают от заболевания, вызванного другими вариантами вируса?

«Коронавирус мутирует и это связано с его биологией. Те мутации, которые выгодны для короны закрепляются и остаются в популяции этого возбудителя. И, самое опасное, что эти мутации меняют эпидемиологические свойства», — сказала специалист.

Проблема №1 в том, что вирус становится более заразным.

«Чем больше болеет людей, тем больше возможностей у вируса поменять свои свойства. При каждой репликации есть возможность совершать ошибки. Очень важно сформировать быстро коллективный иммунитет, так как это будет препятствовать мутациям вируса», — подчеркнула Федорова.

Вирус становится более заразным. Если год назад один источник инфекции заражал 2-2,5 человека, то сейчас индийский вариант способен заражать в среднем от пяти до 8 человек.

А проблема №2 в том, что вирус начинает «ускользать от действий иммуных факторов защиты, от нашего иммунитета. Это также происходит из-за мутаций вируса. Снижается вирусонейтрализующая активность антител».

«Но это не значит, что вакцины не работают. Да, коэффициент вакцины несколько отличается от первоначально заявленного уровня. Но в среднем, на 10-15%. Препараты, которые имеют 70% и выше — это очень хорошие вакцины, они относятся к категории высокоэффективных препаратов», — утверждает Федорова.

«Не хочу прививаться вакцинами, которые есть в стране, хочу подождать другие»

Как заявил Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент, «разница в вакцинах есть, это безусловно — в технологии производства, в эффективности в некоторых ситуациях».

«Но на самом деле логика происходящего звучит так: вакцина, это доказано для любой,, защищает от тяжелого течения заболевания в очень-очень высоком проценте. Да, она не защищает от абсолютно любого заболевания, человек может заболеть. 100%-й гарантии в медицине не даст никто, — отметил эксперт.

По его словам, «то, что доступно сейчас, должно быть сделано по одной простой причине: потому что завтра может быть поздно».

Слухи про чипирование и генетические повреждения от вакцины

В Минздраве рассказали: «со ссылкой на одного из испанских специалистов и интернете активно распространяется информация о том, что в вакцинах против COVID-19 «имеются скрытые токсичные соединения SM-102 и хлороформ. А также скрывается тот «факт», что вакцины вызывают генетические повреждения с разрывом ДНК и изменениями в геноме человека. К тому же, вакцины вызывают «намагничивание места введения вакцины и во всем теле».

Юрий Горбич с улыбкой ответил:

«Мы с вами видели в интернете и прилипающую монету к месту инъекции. Мне до сих пор интересно, но я подозреваю, что если очень долго не мыться, то в принципе, она будет прилипать не только к этому месту.

Но смысл состоит немножко в другом. Реально любой человек, который немножко себе представляет в физике, ну… технология жидких биочипов? Ну… Может быть, конечно, я не возражаю. Но вы себе представляете стоимость одной такой дозы вакцины? А с учетом того, что идет массовая вакцинация…»

Он задал вопрос: «а зачем?».

«Есть старая древняя истина о том, что любое действие должно быть кому-то зачем-то нужно. Просто чипировать все население земли? Ну ладно, хорошо, а дальше? На самом деле, это те вещи, которые являются, наверное, одними из потенциально опасных вещей, потому что эти мифы они служат для того, чтобы, грубо говоря, не спасти часть людей. Сами эти мифы, простите за пафос, они убивают», — заявил Горбич.

Почему привитым нужно соблюдать меры социального дистанцирования?

Инна Федорова напомнила, что пока существуют риски инфицирования и заболевания. Риск инфицирования сохраняется у непривитых людей, а также в поствакцинальный период — до формирования полноценного иммунитета.

Я переболел COVID-19. Когда мне вакцинироваться?

Вакцинация переболевшим рекомендована вне зависимости от степени тяжести. На момент вакцинации человек должен быть здоров, а для этого нужно время — от 2 до 8 недель после выздоровления. После можно решать вопрос с вакцинацией.

Нужно ли определять антитела и делать ПЦР перед прививкой против COVID-19?

В условиях массовой вакцинации, когда речь идет об иммунизации миллионов людей, это нецелесообразно ни с экономических, ни с эпидемиологических позиций, отметила эксперт. Это лишнее вмешательство: забор крови, лишнее посещение, затягивание сроков вакцинации.

Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.

А ПЦР-диагностика производится по показаниям, с целью выявления источников инфекции, верификации диагноза, решение вопроса госпитализации пациента, а также выезда за границу.

Может ли привитой против COVID-19 человек заразится этой инфекцией при контакте с заболевшим?

Да. Ни одна вакцина не дает 100% гарантии от заболевания. Но привитые болеют легко. Это гарантированная защита от тяжелого течения коронавируса, от постковидных осложнений, а, самое главное, гарантированная защита от смерти.

«Важно помнить, что сразу после вакцинации иммунологическая защита не появляется, для этого нужно время. После введения первой дозы, в течение трех недель происходит формирование иммунитета. После второй дозы также необходимо время для формирования полноценного иммунитета. В целом — 42 дня. В этот период важно уберечь себя и сохранить от заражения коронавирусом», — сказала Инна Федорова.

Полностью привитые люди могут заразится коронавирусом. Однако, по ее словам, частота крайне низкая, она мизерная. Риск заболевания на 92% ниже в сравнение с непривитыми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».