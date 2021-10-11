Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без COVID-прививки 1 11.10.2021, 12:34

Жаир Болсонару

Фото: Reuters

Жаир Болсонару – известный COVID-скептик.

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на футбольный матч между «Сантосом» и «Гремио», так как не имел прививки от COVID-19. Об этом сообщают Reuters и Metropoles (перевод – «Гордон»).

Для «Сантоса» это был первый матч за время эпидемии, на котором разрешили присутствовать зрителям. Однако клуб настаивал на том, чтобы разрешить вход только вакцинированным людям или тем, у кого был отрицательный результат ПЦР-теста.

«Я хотел посмотреть игру «Сантоса», но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто прививался», – сказал бразильский президент в видео, опубликованном Metropoles.

Болсонару – известный COVID-скептик, с самого начала пандемии он высказывал несерьезное отношение к коронавирусу и критиковал любые ограничительные меры по борьбе с болезнью.

В марте прошлого года он заявлял, что эпидемия итальянских масштабов Бразилии не грозит, поскольку в стране более молодое население, чем в государствах, больше всего пострадавших от пандемии. Также он называл коронавирусную инфекцию «всего лишь гриппом» и призвал местные власти отменить карантинные меры.

После этого он уволил министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту, который выступал за введение карантина.

В сентябре 2020 года бразильский президент заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса – это проявление слабости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».